Cómo beneficiarse del alza del dólar en República Dominicana: oportunidades y estrategias prácticas

En medio del fortalecimiento del dólar frente al peso dominicano, diversos sectores económicos y ciudadanos encuentran oportunidades para capitalizar esta tendencia.

El economista Winston Marte,destaca que “el alza del dólar no solo representa un reto para la economía local, sino también una ventana de oportunidad para quienes sepan aprovecharla estratégicamente.”

Sectores que pueden beneficiarse

Exportadores de bienes y servicios: Empresas que venden al extranjero reciben pagos en dólares, lo que se traduce en mayores ingresos al convertirlos a pesos.

Propietarios de inmuebles turísticos: Aquellos que alquilan villas, apartamentos o casas vacacionales en dólares pueden ver incrementados sus ingresos.

Receptores de remesas: Las familias que reciben dinero desde el exterior en dólares obtienen más poder adquisitivo localmente.

Economista Winston Marte habla aumento de precios de los alimentos

Según Marte, “las personas que reciben remesas en dólares estadounidenses o que poseen ahorros en esta moneda podrían beneficiarse aprovechando oportunidades de inversión en bienes raíces ubicados en lugares estratégicos, que generen gran plusvalía.”

Inversiones inmobiliarias estratégicas

El experto señala que invertir en bienes raíces en zonas con alto potencial turístico puede generar gran plusvalía. “Un ejemplo de bienes raíces que generan gran plusvalía son solares ubicados en zonas turísticas en desarrollo o con gran potencial de desarrollo por sus atractivos como Montecristi, Puerto Plata, Barahona, Pedernales,” explicó Marte.

También recomendó considerar terrenos “en lugares cercanos a ríos y arroyos, donde podrían desplazarse proyectos de villas u otros desarrollos turísticos sostenibles.”

ZonaPotencial
MontecristiDesarrollo costero y ecoturismo
Puerto PlataInfraestructura turística consolidada
BarahonaBelleza natural y proyectos emergentes
PedernalesPlanes de desarrollo turístico estatal
Áreas cercanas a ríos y arroyosIdeal para villas ecológicas y proyectos sostenibles

Otras opciones de inversión

Ahorros en dólares: Mantener reservas en moneda fuerte protege contra la depreciación del peso.

Turismo y servicios dolarizados: Emprendimientos orientados a visitantes extranjeros pueden beneficiarse directamente del tipo de cambio.

