¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

En la República Dominicana, donde las altas temperaturas y la humedad son parte del día a día, la belleza también enfrenta retos particulares. Las extensiones de pestañas, cada vez más populares entre las mujeres que buscan realzar su mirada sin maquillaje, no escapan a estas condiciones.

Conversamos con Nicol Piaceres, especialista en estética y extensiones de pestañas, quien comparte sus conocimientos y consejos para que las clientas disfruten de una mirada impecable incluso bajo el sol caribeño.

¿Cómo afecta el clima tropical a las extensiones de pestañas?

Nicol Piaceres: El calor y la humedad influyen directamente en el pegamento que usamos para fijar las extensiones. Cuando la temperatura y la humedad son muy altas, el adhesivo se comporta de manera diferente: se seca más rápido y eso reduce la retención. En otras palabras, las pestañas pueden desprenderse antes de tiempo si no se toman las precauciones adecuadas.

Además del clima, ¿qué otros factores del día a día influyen en la duración de las extensiones?

Nicol Piaceres: La vida cotidiana en el Caribe también juega un papel importante. Aquí nos exponemos constantemente al sol, a baños en playas o piscinas con cloro y salitre, y al sudor por las jornadas calurosas. Todo eso puede debilitar la unión del adhesivo y hacer que las extensiones duren menos.

¿Qué recomendaciones les darías a las mujeres que usan extensiones en climas cálidos?

Nicol Piaceres: – Evitar frotarse los ojos o manipular las pestañas con frecuencia. – Reducir la exposición al vapor caliente, como el de saunas o secadores de cabello muy cercanos. – Usar limpiadores específicos libres de aceites para mantener la higiene sin dañar el pegamento. – Programar retoques con mayor regularidad, sobre todo en los meses más calurosos.

En un país tan social y estético como la República Dominicana, ¿qué significa para ti este servicio?

Nicol Piaceres: Aquí la imagen personal es muy importante, y las extensiones de pestañas se han convertido en un servicio en auge porque facilitan el día a día y realzan la belleza natural de la mujer. Pero siempre digo que lo más importante es aprender a cuidarlas, adaptando los hábitos al clima que tenemos. Con el cuidado correcto, nuestras clientas pueden mantener una mirada impecable incluso bajo el intenso sol del Caribe.

La voz de Nicol Piaceres nos recuerda que la estética no es sólo moda, sino también conocimiento y cuidado. En el calor caribeño, la belleza requiere adaptarse, y las pestañas no son la excepción.