¿Cómo debe ser la preparación de los jóvenes beisbolistas? Consejos de un pediatra y nutriólogo deportivo

El reconocido pediatra y nutriólogo deportivo Dr. Wilkin Dailes Cabrera Sención, advirtió sobre la preparación que deben llevar los niños y adolescentes que practican béisbol, en las distintas academias de dicho deporte en el país.

“El Sistema Latinoamericano de Firmas, regulado por la Major League Baseball (MLB), establece, desde edades tempranas, un seguimiento y evaluación de los jóvenes, lo que implica que la preparación debe iniciar de manera estructurada, integral y con propósito”, advirtió Cabrera.

En este sentido, “el pediatra y el nutriólogo deportivo tienen un rol clave en orientar hacia la salud, el crecimiento físico y la preparación que exige el prototipo estandarizado de las organizaciones profesionales”, afirmó Cabrera Sención, quien trabaja en el Hospital General de la Plaza de la Salud, el Grupo Médico MAC Center y en el Centro de Atención primaria y especialidades (CAPE).

Importancia del propósito deportivo

El profesional explicó que el propósito deportivo no debe reducirse a jugar pelota o firmar con una organización, más bien, debe definirse como un proyecto integral de desarrollo humano.

Puede leer: Ramírez pega jonrón 28; Basallo decide triunfo

Asimismo, Cabrera explicó que el propósito bien definido permite “evitar frustraciones en etapas avanzadas, alinear expectativas familiares con realidades médicas, deportivas y reglamentarias y convertir el entorno en un espacio de apoyo y no de presión”.

Sistema de firmas y las etapas tempranas

Con respecto al sistema de firmas y las etapas tempranas, el pediatra explicó que la MLB establece el sistema de firma internacional, con la edad de 16 años como punto de corte.

“Desde los 12–13 años, las organizaciones inician un seguimiento del talento, identificando jóvenes con potencial para ser moldeados. Esto obliga a que, en etapas de maduración temprana, el joven ya deba trabajar su cuerpo, técnica y mente hacia los estándares que buscan los scouts y entrenadores profesionales”, advirtió.

“El pediatra y el nutriólogo deportivo -continuó explicando- son piezas estratégicas en este engranaje, porque ellos son los encargados de la evaluación del crecimiento y desarrollo, uso de curvas de crecimiento, el cálculo de talla adulta probable, valoración de madurez biológica (tanner, edad ósea) y la identificación temprana de desbalances hormonales o patologías que puedan limitar rendimiento”.

Optimización de la composición corporal, más el ambiente familiar y de entrenadores

Ambos profesionales también son los encargados de ajustar el índice de masa muscular y grasa corporal a los estándares de la posición, definir requerimientos calóricos individualizados según carga de entrenamiento, más la prevención y manejo de condiciones clínicas frecuentes, como alergias respiratorias y/o déficit de vitaminas.

El experto también advirtió que la familia es el primer soporte del propósito deportivo, que su rol no debe ser solo de expectativa, sino de acompañamiento consciente en la nutrición, descanso y control médico del joven.

El prototipo esperado por las organizaciones profesionales

Por último, Cabrera Sención informó que las organizaciones profesionales de MLB, no solo observan talento técnico, si no, que también exigen prototipos estandarizados

“Los prospectos deben contar con una estatura y complexión física adecuada, dependiendo de la posición que les toque jugar, composición corporal con más músculo y menos grasa, capacidades fisiológicas optimizadas (resistencia, fuerza, potencia, velocidad), mentalidad competitiva y capacidad de manejar presión”, detalló.

Esto significa que el médico y nutriólogo deportivo deben “orientar el trabajo familiar y de entrenadores hacia alcanzar esos prototipos, sin comprometer la salud del joven”, finalizó Cabrera Sención.

Síguenos como periodicohoyrd