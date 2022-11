¿Cómo descubrir una infidelidad? Mujer que fue engañada da los tips

Descubrir una infidelidad depende de varios factores, pero principalmente del contexto en el que se desarrolle la situación, ese es el primer indicio para saber que algo está ocurriendo. El engaño a la pareja no tiene un patrón definido, pero si tiene una serie de conductas y comportamientos propios de una traición.

Los cambios en el otro son cruciales para detectar una infidelidad. Sin embargo, hay casos donde estos “cambios” pueden ser imperceptibles. Todo depende de cómo haya sido la relación de dos antes de que se convirtiera de tres.

Habiendo planteado lo anterior, surge entonces la siguiente pregunta:

¿Cómo descubrir cuando la pareja está siendo infiel?

Hay diversas estrategias que se pueden utilizar para comprobar si tu pareja te está siendo infiel, sin embargo, a veces dichos planes no funcionan. Pero una mujer que cuenta con la experiencia, ya que fue víctima de infidelidad por 15 años, dio los consejos para descubrir cuando una pareja está siendo infiel.

Le invitamos a leer: “La infidelidad es una falta de control”, asegura psicóloga

La fémina, quien tiene dos hijos con el hombre en cuestión, contrató a un investigador privado, quien le entregó las pruebas de que su esposo le era infiel.

Las señales que la mujer entregó para identificar que infieles son:

Empieza a asistir con frecuencia al gimnasio. Cambia frecuentemente su ropa interior. Los cambios en la ropa, zapatos y apariencia externa en general, también pueden ser una señal de alerta. Sus hábitos en el teléfono cambian. Dejan de roncar. Inician a excluirse de las actividades de tu grupo de amigos y evitan amigos en común contigo. No responden el teléfono si están fuera de casa. Regresan a casa oliendo a perfume. No quieren tocarte, ser tocados por ti ni tener relaciones sexuales contigo. No muestran interés en tu vida.

“Ahora, soy una mujer fuerte, capaz e inteligente y cuando leo lo siguiente, no siento vergüenza; me siento triste por esa mujer, yo. La persona que amaba y en la que más confiaba la rompió“, se sinceró la escritora anónima.

Las infidelidades en las relaciones de pareja son frecuentes. Sin embargo, no siempre se acaban sabiendo. Detectar a una pareja infiel es complicado, a no ser que la persona que comete el adulterio deje pistas muy evidentes o que sea pillado en ese momento y no lo pueda negar. De hecho, la mayoría de la infidelidad pasan desapercibidas o no llegan a ser probadas, porque las reglas del juego tienden a favorecer a los que engañan.

Puede leer también: Dejó conectado el celular a bluetooth y esposa descubre infidelidad