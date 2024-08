¿Cómo detectar a un infiel en las redes sociales?

Las relaciones son complicadas y el manual de la monogamia tradicional ya no sirve para todos. Lo cual está bien, si los que están en la relación están en la misma página.

Nuestro mundo centrado en la tecnología quizás también haya facilitado todo esto. Si uno no está satisfecho con su relación real, las virtuales pueden terminar siendo un apoyo o un consuelo.

Puede que los protagonistas de una aventura virtual no se hayan tomado nunca de las manos o puede que nunca hayan intercambiado palabras cara a cara, pero el archivo adjunto y los chats están ahí y son reales.

El advenimiento de las redes sociales cambió muchas cosas sobre la sociedad, incluida la noción que mucha gente tiene sobre la infidelidad. Tradicionalmente requería una relación física entre un cónyuge infiel y su pareja romántica. En el pasado, las personas intercambiaban miradas, sonrisas y alguna nota de amor. Hoy, estos gestos fueron suplantados por los “me gusta”, mensajes directos y furtivos o hasta imágenes que desaparecen en segundos.

En diálogo con Infobae, Diego Luparello, psicoanalista y expresidente del Claustro de analistas en formación de la APA, explicó: “Solemos estar de acuerdo en que una relación sexual extramatrimonial constituye un engaño. Sin embargo, en ese consenso restringimos lo sexual al acto genital y dejamos por fuera toda la dimensión de las fantasías sexuales”.

Las señales que delatan a un infiel digital y sus consecuencias

Una nueva investigación sugiere, exactamente lo que prometen las redes sociales, no como una tentación constante, sino como un recordatorio constante e informal de que existen alternativas (shutterstock)



La infidelidad digital no pasará desapercibida. Existen señales clásicas que delatan a los protagonistas de estas historias, como pasar tiempo en línea en privado, sonreír sobre los mensajes recibidos sin dar más detalles y borrar mensajes o historiales de búsqueda como algo natural. Por lo general, el comportamiento cambia a medida que las cosas se mantienen en secreto y es necesario decir pequeñas mentiras. El alejamiento de la vida familiar también puede ocurrir, como irse a la cama más tarde de lo normal o levantarse en la mitad de la noche.

Con tanto en juego, es importante establecer qué es exactamente un comportamiento inapropiado en línea cuando estás en una relación. Las personas tienen diferentes definiciones sobre lo que es hacer ser infiel y lo que no, y lo mejor que una pareja puede hacer es mantener su comunicación activa. Es que el problema no radica en esta nueva persona virtual, sino en una infelicidad no expresada en la relación, y ahí está el problema: en la comunicación.

Para muchas personas, sin embargo, contactar a otra persona por correo electrónico o una red social no es “la vida real”, ya que la persona podría estar en cualquier parte del mundo y separada por una pantalla de computadora o teléfono. No piensan que están siendo infieles y nunca admitirían que tienen “asuntos en línea”, pero su pareja no lo vería de la misma manera. Si se expone alguna situación es probable que la pareja lesionada se sienta traicionada y pierda toda su confianza en el otro.

Evitar mencionar deliberadamente a una pareja en una conversación para presentarse como soltero/a o interactuar con un amante del pasado en las redes sociales son algunas de las formas que indicarían que alguien está realizando un micro-engaño virtual (Shutterstock)



Según Walter Ghedin, para muchos se trata de un juego que no reviste ningún riesgo, por lo tanto se minimizan sus consecuencias. Para otros, descubrir un chat infiel convierte al hecho en un estado de alarma. “Ambos extremos -explicó- no ayudan a entender lo que en realidad sucede. Subestimar la situación descalifica la reacción de dolor de la persona que se siente traicionada; tampoco sirve magnificar el hecho al punto de querer cortar el vínculo. ¿Cómo reaccionar entonces? Yo diría que no es una verdadera infidelidad, ya que no existe consumación del acto sexual. Sin embargo, importa y mucho la respuesta emocional de quien se siente dolido por el ocultamiento. He aquí el tema, si el dolor o la angustia está, minimizar el hecho no ayuda, pero tampoco lo hará la indiferencia. Será necesario abrir la comunicación y decir la verdad de lo sucedido».

Sin embargo, para la psicoanalista Fiorella Litvinoff, si se concibe el engañó únicamente como el vínculo corporal entonces el concepto de “infidelidad digital” carecería de sentido. “Podemos pensar qué existen tres planos del engaño: el de la fantasía íntima, el de las palabras y el de la puesta en juego del cuerpo. Los últimos dos involucran a un tercero. Todo depende de cómo se entienda la infidelidad. Si la concebimos como un desear a otro que no sea la pareja y se produce un acto, ya sea con palabras o con un vínculo corporal, habría infidelidad digital”, aseguró la especialista.

“Lo interesante es que esta nueva categoría nos desafía a repensar el límite entre lo que es considerado un engaño y lo que no lo es. Lo fundamental es el pacto que cada pareja arme, y lo que dentro de esta se permita o no. Sería fundamental preguntarse cuál es la que causa que lleva a una persona a buscar a otros en redes para desplegar algo del erotismo y tener en cuenta que a veces es una consecuencia de algún malestar en la pareja”, concluyó.

Lee más: Infiel