Cómo documentar de forma efectiva irregularidades laborales y protegerte de una cancelación

En la República Dominicana, cada vez más trabajadores enfrentan situaciones laborales irregulares que pueden derivar en despidos o cancelación injustificada. Ante este panorama, expertos en derecho laboral recomiendan documentar cuidadosamente cualquier anomalía en el entorno de trabajo como medida preventiva y de protección legal.

El Código de Trabajo dominicano (Ley 16-92) establece que el despido solo se considera justificado si el trabajador incurre en faltas graves, como lo indica el Artículo 88, que enumera causas como insubordinación, violencia, fraude o abandono del puesto.

«Si el empleador no logra demostrar la causa alegada, el despido se considera injustificado, lo que activa derechos compensatorios para el trabajador», dice Roberto Castro Lora jurista experto en derecho laboral.

¿Cómo protegerse legalmente?

La clave está en la documentación. Abogados laborales sugieren que los empleados:

Conserven correos electrónicos, mensajes y documentos que evidencien irregularidades.

Soliciten constancias escritas de instrucciones, sanciones o cambios en sus condiciones laborales.

Mantengan un registro personal de fechas, hechos y testigos.

Exijan copia de su contrato de trabajo y cualquier modificación posterior.

Presenten denuncias formales ante el Ministerio de Trabajo si las irregularidades persisten.

“Todo lo que se documenta puede ser usado como prueba ante un tribunal laboral. El trabajador debe actuar con prudencia, pero también con firmeza”, señaló el togado.

Derechos ante un despido injustificado

El Artículo 95 del Código de Trabajo establece que, si el despido es declarado injustificado, el empleador debe pagar:

Preaviso (Artículos 80–85)

Auxilio de cesantía, según la antigüedad (Artículos 86–94)

Salarios caídos, hasta seis meses desde la demanda

Vacaciones no disfrutadas y bonificación proporcional

Además, el Artículo 47 otorga prioridad a los créditos laborales sobre otras deudas del empleador, lo que garantiza que el trabajador reciba su compensación antes que otros acreedores.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

