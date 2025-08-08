Cómo el café está reforzando lazos comerciales entre China y el continente africano

  • RFI
Cómo el café está reforzando lazos comerciales entre China y el continente africano

La venta de café africano aumenta en China, donde los consumidores lo aprecian mucho. A través de su exportación, se están tejiendo nuevos lazos comerciales entre el continente y Pekín, en momentos en que China busca ampliar sus cadenas de suministros.

La clase media china – cada vez más numero – busca cafés de alta calidad, por lo que Pekín está incrementando la firma de acuerdos con países como Etiopía, Uganda y Ruanda.

Las exportaciones africanas de café hacia China aumentaron más del 70 % en el primer trimestre de 2025. Este crecimiento se debe a que los consumidores urbanos tiene mayor interés por cafés de especialidad.

Puede leer: Julio registra temperaturas extremas: el cambio climático sigue su curso

También hay ahora un panorama comercial más favorable. China ha decidido aplicar una política de cero aranceles para 53 países africanos y abierto su mercado a productores del continente. Su estrategia es ampliar y asegurar sus cadenas de suministro.

Importar pero invertir también

China no se limita a importar. Marcas como Cotti Coffee están invirtiendo directamente en los cultivos. Está formando alianzas con gobiernos locales y creando parques agroindustriales, instalando fábricas de procesamiento, capacitando productores y lanzando proyectos de valorización.

Para los países productores, significa acceder a un mercado en plena expansión, escalar en la cadena de valor y desarrollar una industria local.

El interés para Pekín es poder diversificar sus fuentes de importación, responder a la demanda interna y fortalecer sus vínculos económicos con el continente. Una alianza entre países del Sur global que podría, poco a poco, redibujar el mapa del comercio mundial.

RFI

RFI

Publicaciones Relacionadas

Cómo el café está reforzando lazos comerciales entre China y el continente africano
Cómo el café está reforzando lazos comerciales entre China y el continente africano
8 agosto, 2025
Jardines infantiles gratuitos para fomentar la natalidad china
Jardines infantiles gratuitos para fomentar la natalidad china
6 agosto, 2025
China acumula más de 7.000 casos de chikungunya tras repunte de infecciones en julio
China acumula más de 7.000 casos de chikungunya tras repunte de infecciones en julio
5 agosto, 2025
Mundo acelerado
Mundo acelerado
5 agosto, 2025
China-Caribe- Haití-Estados Unidos
China-Caribe- Haití-Estados Unidos
4 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

El nuevo Código Penal: un paso necesario con el debate ineludible

No siempre se nota

No siempre se nota

La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?

La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?

Código Penal del enemigo

Código Penal del enemigo

Lo posible en República Dominicana lastima a las mujeres

Lo posible en República Dominicana lastima a las mujeres

Instalaciones son del Gobierno

Instalaciones son del Gobierno

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo