Cómo el café está reforzando lazos comerciales entre China y el continente africano

La venta de café africano aumenta en China, donde los consumidores lo aprecian mucho. A través de su exportación, se están tejiendo nuevos lazos comerciales entre el continente y Pekín, en momentos en que China busca ampliar sus cadenas de suministros.

La clase media china – cada vez más numero – busca cafés de alta calidad, por lo que Pekín está incrementando la firma de acuerdos con países como Etiopía, Uganda y Ruanda.

Las exportaciones africanas de café hacia China aumentaron más del 70 % en el primer trimestre de 2025. Este crecimiento se debe a que los consumidores urbanos tiene mayor interés por cafés de especialidad.

También hay ahora un panorama comercial más favorable. China ha decidido aplicar una política de cero aranceles para 53 países africanos y abierto su mercado a productores del continente. Su estrategia es ampliar y asegurar sus cadenas de suministro.

Importar pero invertir también

China no se limita a importar. Marcas como Cotti Coffee están invirtiendo directamente en los cultivos. Está formando alianzas con gobiernos locales y creando parques agroindustriales, instalando fábricas de procesamiento, capacitando productores y lanzando proyectos de valorización.

Para los países productores, significa acceder a un mercado en plena expansión, escalar en la cadena de valor y desarrollar una industria local.

El interés para Pekín es poder diversificar sus fuentes de importación, responder a la demanda interna y fortalecer sus vínculos económicos con el continente. Una alianza entre países del Sur global que podría, poco a poco, redibujar el mapa del comercio mundial.