¿Cómo el intenso calor está afectando tu salud?

Las enfermedades más directamente derivadas del calor son los llamados “golpes de calor” y las insolaciones y se producen cuando el cuerpo no es capaz de mantenerse a una temperatura baja

EFEsalud ha entrevistado a la responsable de Nutrición y Salud de la empresa de helados Frigo, Diana Roig, y al especialista en Medicina General, José Antonio Romero para explicar los riesgos del calor intenso.

Golpe de calor

Es la condición más grave y una emergencia médica. Ocurre cuando el cuerpo no puede regular su temperatura, que puede elevarse a 40 °C (104 °F) o más en minutos. Si no se trata de inmediato, puede causar daño permanente a órganos vitales como el cerebro, el corazón y los riñones, y puede llevar a la muerte.

Síntomas

Temperatura corporal muy alta, piel caliente y seca (o húmeda si se debe a un ejercicio intenso)

Pulso rápido y fuerte

Dolor de cabeza

Náuseas

Confusión

Pérdida del conocimiento

Agotamiento por calor

Es menos grave que el golpe de calor, pero si no se trata, puede evolucionar a una condición de riesgo. Es una respuesta del cuerpo a una pérdida excesiva de agua y sal.

Síntomas

Sudoración abundante

Piel fría y húmeda

Pulso rápido y débil

Mareos

Desmayos

Calambres musculares y náuseas

Erupciones cutáneas por calor

Una irritación de la piel causada por el exceso de sudoración, que se manifiesta como pequeñas ampollas rojas, comúnmente en el cuello, pecho, y pliegues del cuerpo.

Calambres por calor

Son espasmos musculares dolorosos que generalmente ocurren en los brazos, piernas o abdomen. Son causados por la deshidratación y la pérdida de sales minerales, sobre todo durante el ejercicio intenso.

Trucos para mantenerte fresco en casa

Cada maestrillo tiene su librillo pero siempre hay que partir de una serie de pautas generales para conseguir conciliar bien el sueño o para no sudar la gota gorda en el sofá mientras ves tu programa favorito. Estas son las recomendaciones de los dos especialistas: