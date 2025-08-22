¿Cómo el intenso calor está afectando tu salud?

  • EFE
¿Cómo el intenso calor está afectando tu salud?

Las enfermedades más directamente derivadas del calor son los llamados “golpes de calor” y las insolaciones y se producen cuando el cuerpo no es capaz de mantenerse a una temperatura baja

EFEsalud ha entrevistado a la responsable de Nutrición y Salud de la empresa de helados Frigo, Diana Roig, y al especialista en Medicina General, José Antonio Romero para explicar los riesgos del calor intenso.

Puede leer: Descubre 7 rutas de senderismo que transformarán tu forma de viajar

Golpe de calor

Es la condición más grave y una emergencia médica. Ocurre cuando el cuerpo no puede regular su temperatura, que puede elevarse a 40 °C (104 °F) o más en minutos. Si no se trata de inmediato, puede causar daño permanente a órganos vitales como el cerebro, el corazón y los riñones, y puede llevar a la muerte.

Síntomas

  • Temperatura corporal muy alta, piel caliente y seca (o húmeda si se debe a un ejercicio intenso)
  • Pulso rápido y fuerte
  • Dolor de cabeza
  • Náuseas
  • Confusión
  • Pérdida del conocimiento

Agotamiento por calor

Es menos grave que el golpe de calor, pero si no se trata, puede evolucionar a una condición de riesgo. Es una respuesta del cuerpo a una pérdida excesiva de agua y sal.

Síntomas

  • Sudoración abundante
  • Piel fría y húmeda
  • Pulso rápido y débil
  • Mareos
  • Desmayos
  • Calambres musculares y náuseas

Erupciones cutáneas por calor

Una irritación de la piel causada por el exceso de sudoración, que se manifiesta como pequeñas ampollas rojas, comúnmente en el cuello, pecho, y pliegues del cuerpo.

Calambres por calor

Son espasmos musculares dolorosos que generalmente ocurren en los brazos, piernas o abdomen. Son causados por la deshidratación y la pérdida de sales minerales, sobre todo durante el ejercicio intenso.

Trucos para mantenerte fresco en casa

Cada maestrillo tiene su librillo pero siempre hay que partir de una serie de pautas generales para conseguir conciliar bien el sueño o para no sudar la gota gorda en el sofá mientras ves tu programa favorito. Estas son las recomendaciones de los dos especialistas:

  1. Abre las ventanas a primera hora de la mañana y a última de la tarde para ventilar la casa.
  2. Evita la entrada de la luz solar y apaga las luces siempre que puedas.
  3. Utiliza el aire acondicionado de forma moderada. La temperatura ideal se sitúa entre los 20-22 grados. Si la temperatura es especialmente fría puede dar lugar a sensaciones de catarro y aumento de la mucosidad.
  4. Date un chapuzón siempre que puedas.
  5. Refréscate con una ducha.
EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Publicidad

Temas

Más leídas

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Con qué moral hablan muchos periodistas

Con qué moral hablan muchos periodistas

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

Edición impresa, jueves 21 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 21 de agosto de 2025

Fuente de Gracia presenta su concierto: “No le Vamos a Bajar”

Fuente de Gracia presenta su concierto: “No le Vamos a Bajar”

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo