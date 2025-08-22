¿Cómo el intenso calor está afectando tu salud?

Las enfermedades más directamente derivadas del calor son los llamados “golpes de calor” y las insolaciones y se producen cuando el cuerpo no es capaz de mantenerse a una temperatura baja
EFEsalud ha entrevistado a la responsable de Nutrición y Salud de la empresa de helados Frigo, Diana Roig, y al especialista en Medicina General, José Antonio Romero para explicar los riesgos del calor intenso.
Golpe de calor
Es la condición más grave y una emergencia médica. Ocurre cuando el cuerpo no puede regular su temperatura, que puede elevarse a 40 °C (104 °F) o más en minutos. Si no se trata de inmediato, puede causar daño permanente a órganos vitales como el cerebro, el corazón y los riñones, y puede llevar a la muerte.
Síntomas
- Temperatura corporal muy alta, piel caliente y seca (o húmeda si se debe a un ejercicio intenso)
- Pulso rápido y fuerte
- Dolor de cabeza
- Náuseas
- Confusión
- Pérdida del conocimiento
Agotamiento por calor
Es menos grave que el golpe de calor, pero si no se trata, puede evolucionar a una condición de riesgo. Es una respuesta del cuerpo a una pérdida excesiva de agua y sal.
Síntomas
- Sudoración abundante
- Piel fría y húmeda
- Pulso rápido y débil
- Mareos
- Desmayos
- Calambres musculares y náuseas
Erupciones cutáneas por calor
Una irritación de la piel causada por el exceso de sudoración, que se manifiesta como pequeñas ampollas rojas, comúnmente en el cuello, pecho, y pliegues del cuerpo.
Calambres por calor
Son espasmos musculares dolorosos que generalmente ocurren en los brazos, piernas o abdomen. Son causados por la deshidratación y la pérdida de sales minerales, sobre todo durante el ejercicio intenso.
Trucos para mantenerte fresco en casa
Cada maestrillo tiene su librillo pero siempre hay que partir de una serie de pautas generales para conseguir conciliar bien el sueño o para no sudar la gota gorda en el sofá mientras ves tu programa favorito. Estas son las recomendaciones de los dos especialistas:
- Abre las ventanas a primera hora de la mañana y a última de la tarde para ventilar la casa.
- Evita la entrada de la luz solar y apaga las luces siempre que puedas.
- Utiliza el aire acondicionado de forma moderada. La temperatura ideal se sitúa entre los 20-22 grados. Si la temperatura es especialmente fría puede dar lugar a sensaciones de catarro y aumento de la mucosidad.
- Date un chapuzón siempre que puedas.
- Refréscate con una ducha.