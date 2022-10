¿Cómo el país podría sacar beneficio de un problema?

Además de ser utilizado en el sector eléctrico, con la generación de biogás, también se busca que se utilice en el sector agropecuario y de la construcción

El sargazo es una nueva materia prima a la que la República Dominicana puede sacarle bastante provecho, ya que si no se ve con ese interés, cada día que pasa y no se use el país estará generando un residuo y perdiendo una oportunidad.

Así lo señaló el coordinador del Grupo de Investigación Interdiciplinario de Sargazo del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Ulises Jáuregui, quien indicó que en el país lamentablemente se trata al sargazo como un residuo sólido, cuando es una materia prima de gran valor.

“En el mundo entero, sobre todo en la zona de Asia y Europa, donde hay antecedentes con otros tipos de alga, se emplea, por ejemplo, como una materia prima de alto valor para la industria farmacéutica. En el país no tenemos aún la metodología para este tipo de trabajo, pero las universidades están investigando”, dijo.

Jáuregui reconoció que en la RD se ha avanzado en utilizarlo para obtener beneficio económico. Precisó que aparte de poder ser utilizado en el sector eléctrico, ya que es una materia prima para la obtención del biogás, se están desarrollando investigaciones para ser utilizado en sector agropecuario y construcción.

“Estamos trabajando para aprovechar el sargazo para desarrollar productos para la agroindustria. Estamos trabajando para desarrollar un biofertilizante líquido y un producto para la alimentación animal”, agregó luego de participar en el panel: “Maquinaria detrás de la industria turística”, en la cumbre Expo Tur 2022.

Detalló, además, que se trabaja en un proyecto de desarrollo de carbón activado a partir de sargazo y el desarrollo de bloques y ladrillos ecológicos, que buscan sustituir parte de la materia prima que se utilizan en el sector construcción.

“El tema energético es muy importante por los beneficios que ofrece el sargazo y contamos conque la República Dominicana tiene 11 años de experiencia en la recolección de sargazo”, dijo.

Informó que la parte de obtener biogás a partir del sargazo ya pasó de la fase experimental, por lo que en estos momentos se está en la fase de diseño del proyecto para el montaje de una instalación de nivel industrial.

“Tenemos una materia prima que nos llega todos los años y que debemos ser capaces de utilizar. Tenemos que ser capaces de desarrollar tecnologías que nos permitan usar no solo el sargazo, sino combinarlo con otras biomasa”, dijo.

El experto reconoció que el sector privado ha invertido en el tema de sargazo, sobre todo en las barreras, para evitar su entrada.