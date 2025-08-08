  ¿Cómo es la relación entre República Dominicana y la India?  

E politólogo e internacionalista Luis González destacó el desarrollo positivo de las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana e India, que este año celebran su 26.º aniversario desde su formal establecimiento en mayo de 1999.

Inicio de relaciones diplomáticas

Recuerda al periódico Hoy que “las relaciones diplomáticas entre India y la República Dominicana tienen 26 años. Se firmaron formalmente en mayo del año 1999, durante el primer gobierno del presidente Leonel Fernández”. Aunque hubo intentos previos, fue en ese momento que se oficializó el vínculo bilateral.

Durante el segundo mandato de Fernández, se envió la primera misión diplomática dominicana a India. “Fue Hans Dannenberg el primer embajador permanente de la República Dominicana en India, quien llegó a ser incluso el decano del cuerpo diplomático en Nueva Delhi, porque duró 14 o 15 años allá”, explicó González.

Embajada india en Santo Domingo

India, por su parte, atendía a República Dominicana desde su embajada en Cuba, con embajadores concurrentes.

“Nos cubrían desde La Habana hasta que el 2 de febrero del año 2022 presentó sus cartas credenciales Ramón Abbagani, el primer embajador permanente y residente de India en la República Dominicana”, señaló el experto.

Actualmente, India mantiene un encargado de negocios en Santo Domingo, a la espera de un nuevo embajador. González confirmó que “el embajador Abbagani ya no está en el país”.

Intercambios y cooperación

Durante estos años, se han producido visitas oficiales de alto nivel. “El presidente Leonel Fernández visitó la India en su momento, y el canciller Subrahmanyam Jaishankar también vino a República Dominicana”,indicó G. Además, se firmó recientemente un acuerdo aduanero de reconocimiento mutuo entre ambos países.

“El director general de aduanas de la República Dominicana, Eduardo Sanz Lovatón, firmó una alianza estratégica con India durante una visita oficial a Nueva Delhi”, detalló el exembajador de la Dirección de Relaciones con Asia y Oceania del MIREX.

Comercio bilateral

Las relaciones comerciales han mostrado un crecimiento sostenido. “Los indios están comprando mucho oro dominicano, y desde India se están exportando medicamentos genéricos y productos farmacéuticos”, afirmó el especialista en asuntos internacionales.

Diplomacia pragmática

González también elogió el enfoque diplomático de India: “India representa un país con una diplomacia muy pragmática, no alineada con nadie, proyectando el interés nacional de India, sobre todo”.

En 2023, India organizó la cumbre del G20, promoviendo “la unidad del mundo, el amor por la vida y la conexión de todos los pueblos”, agregó.

Embajadores dominicanos en India

Hasta la fecha, República Dominicana ha tenido tres embajadores en India:

Hans Dannenberg (2006–2020)

David Puig (2020–2023)

Francisco Comprés (desde julio de 2025)

“Francisco Comprés acaba de presentar credenciales ante la presidenta de India el 29 de julio de este año”, informó.

El catedrático concluyó que “las relaciones entre India y la República Dominicana han sido armoniosas, positivas y de respeto mutuo. Hay que seguirlas fortaleciendo”. También destacó el papel de los cancilleres Subrahmanyam Jaishankar y Roberto Álvarez, quienes “han mantenido una relación del más alto nivel y de mucho respeto entre los dos países”.