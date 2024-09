El canciller dominicano Roberto Álvarez ofreció este miércoles una actualización sobre las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y Venezuela.

Álvarez dijo que el país ha solicitado la publicación de las actas electorales del 28 de julio, lo cual no ha ocurrido. Sin esta publicación, cualquier decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela carecerá de legitimidad para el gobierno dominicano, afectando el posible reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente electo.

«En este momento nosotros lo que hemos simplemente pedido es que se publicaran las actas en las cuales está basada el escrutinio electoral del 28 de Julio, no ha ocurrido y mientras no ocurra eso, el gobierno o la decisión que pueda tomar el Consejo Nacional Electoral no va a tener la legitimidad necesaria para que el presidente Maduro si fue el que resultó electo para que pueda ser reconocido como tal ese es el tema ahora central», explicó.

Nicolás Maduro (Fuente externa)

«Tenemos que defender la democracia porque hoy es por otro mañana puede ser por nosotros y hemos visto aún en países más desarrollados de nuestro hemisferio lo que ha ocurrido en tiempos recientes», añadió.

También destacó que la política exterior dominicana tiene tres pilares fundamentales: la protección de los dominicanos en el exterior, el fomento de las exportaciones y la atracción de inversiones extranjeras, así como la promoción de los valores democráticos y los derechos humanos.

«En base a ese tercer eje promover los valores de la Democracia eso fue lo que dijo el presidente varias veces ahora que nosotros es lo que ha hecho simplemente y Nosotros hemos defender la democracia en otros momentos en el pasado Venezuela fue solidaria con República Dominicana desde obviamente desde que acogió a nuestro padre de la patria y después continuando a través de las décadas y décadas», puntualizó.

¿RD reconocerá a Edmundo González como presidente de Venezuela?

Edmundo González Urrutia (EFE)

Ante la creciente presión de otros países para reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela, Álvarez respondió a los comentarios de la senadora María Ortiz, quien instó al presidente Abinader a tomar esta decisión.

Sin embargo, el canciller fue claro al afirmar que la República Dominicana no se pronunciará sobre el ganador de las elecciones hasta que haya pruebas claras que respalden los resultados.

«La posición del gobierno dominicano, del presidente Abinader y de la Cancillería es que la comunidad nacional no tiene la competencia para declarar un ganador en el certamen electoral en Venezuela, por lo tanto, nosotros no vamos a llegar a ese punto por lo menos ahora no están dadas las condiciones para algo de esa naturaleza, todo indica de que hay un resultado diferente al que fue anunciado por el Consejo Nacional Electoral, pero eso hay que comprobarlo», dijo.

«Nosotros no creemos y no vamos a ir por esa ruta de reconocer así tan fácilmente a un ganador«, concluyó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas al ser entrevistado por Roberto Cavada en Telenoticias.

Se recuerda que el pasado 30 de julio, el Gobierno de Venezuela exigió a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay “el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano”, en rechazo a sus “injerencistas acciones y declaraciones” sobre las presidenciales del 28 de julio.