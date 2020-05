Cómo evitar esas libras de más en cuarentena

Estar en cuarentena, algunos totalmente confinados en casa, otros saliendo a sus actividades, pero de manera reducida en un 50 % o 75 % de las veces, otros trabajando en un 100 % “online”, en cualquiera de los casos, lo cierto es que las rutinas diarias han cambiado, se permanece mucho más tiempo inactivo, sin caminar, sin moverse, lo que obviamente contribuirá a adquirir libras de más, algo que no es ni saludable ni estético.

Quienes tenían rutinas de ejercicios diarios en el gimnasio, o quienes salían a correr, montar bicicleta o hacer caminatas por los parques, han tenido que suspenderlas desde que esos espacios cerraron debido a la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, usted no tiene por qué adquirir libras de más durante este largo período en casa y, además, ganar peso le mantendrá más estresado, se sentirá más cansado. ¡Vivir! le sugiere en primer lugar consumir alimentos saludables, verduras, granos, cereales integrales, evitar el pan blanco y los dulces.

Igualmente, es bueno recordar que no es recomendable comer muy abundante y luego echarse a dormir por las tardes porque está en casa; hay que mantener la ingesta de comidas al día, no exagerar por la ansiedad de estar inactivo.

Aunque gimnasios y parques estén cerrados, puede aprovechar algunas plataformas virtuales que están dando clases de ejercicios, o bien puede crear su propio espacio para ejercitase fácilmente: apoyarse del espaldar de la cama y levantar sus piernas de 5 a 20 repeticiones; si tienes mancuernas pequeñas de una o dos libras, tomar una en cada mano y hacer de 5 a 20 sentadillas con las piernas abiertas; poner una alfombra de yoga en el piso y hacer abdominales. Puede empezar haciendo de 5 a 20 repeticiones y eventualmente, ir progresando. También puede hacer yoga, ejercicios de respiración, caminar dentro de la casa… Lo importante es que mueva el cuerpo y, por supuesto, que consuma comidas ligeras, zumos, té verde, frutas…

Recuerde que durante esta cuarentena podría ganar hasta cinco kilos, no se deje llevar por los deseos continuos de comer, y evite productos altos en caloría y grasas, ¡contrólese y ganará la batalla al confinamiento!