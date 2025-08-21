El presidente de la República, Luis Abinader, emitió este domingo 17 de agosto el Decreto 461-25, con el que dispone cambios en su gabinete tras el inicio de su nuevo mandato constitucional.

El tren gubernamental experimentó un ambiente cargado de emociones, donde la renovación marcó tanto despedidas sentidas como la bienvenida a figuras conocidas que asumen ahora nuevas responsabilidades.

Los funcionarios salientes recibieron muestras de afecto y reconocimiento por parte de sus compañeros, quienes destacaron los aportes realizados durante su gestión.

Entre aplausos, abrazos y palabras de gratitud, se despidieron de sus despachos dejando tras de sí una huella de servicio público.

Tal es el caso de Radhamés González, quien entre aplausos y palabras de agradecimientos los empleados de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) lo despidieron tras durar cinco años en la entidad.

Radhamés González asumió la dirección de la OMSA desde el 16 de agosto del año 2020 hasta el 17 de agosto del 2025, enfocado en realizar una gestión eficiente, decente, transparente y apegada a las leyes y buenos principios.

“Me voy con la satisfacción de haber dejado esta institución mejor como lo encontré, ahora renovada, pero, sobre todo, como tantas veces lo expresé: más transparente, eficiente y humana. Es para mi un orgullo saber que hoy OMSA es una de las instituciones con mayor transparencia gracias a los altos indicadores logrados en las evaluaciones que nos hiciera la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental”, indicó González.

Manifestó, además, su interés en seguir colaborando con el partido para lograr los cambios que la sociedad dominicana requiere.

Mientras que Onéximo Antonio González asumió el cargo como nuevo vicepresidente ejecutivo de la OMSA.

Según una nota de prensa, el acto de juramentación se realizó en la sede de la OMSA con la presencia del ex administrador general la empresa, Radhamés González, directores departamentales e invitados especiales.

De su lado, Onéximo agradeció la confianza depositada por el presidente Luis Abinader, y resaltó que viene con la voluntad de trabajar 24/7 por el servicio del país, y lograr la transformación que la OMSA requiere para brindar un servicio de transporte seguro, cómodo y eficiente.

Los cambios en Refidomsa

Otro transición donde se marcó las muestras de afecto y reconocimiento por parte de sus compañeros, fue la de Samuel Pereyra Rojas quien se desempeñaba como presidente ejecutivo del Banco de Reservas desde el 2020 y ahora será el presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).

En su mensaje de despedida Rojas expresó gratitud a quienes lo acompañaron en su gestión en Banreservas, así como a su familia y al presidente de la República, Luis Abinader, por la confianza depositada en él.

“Quiero compartir con todos ustedes este mensaje, que marca el cierre de un maravilloso ciclo. Gracias de corazón a cada persona que me acompañó, a mi familia por su apoyo incondicional y al presidente @luisabinader por la confianza que siempre ha depositado en mí. Seguiremos trabajando juntos por el desarrollo de nuestra República Dominicana”, manifestó.

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, juramentó este lunes al economista Leonardo Aguilera como nuevo presidente ejecutivo del Banco de Reservas, en una ceremonia realizada en el Salón del Consejo de Directores de la institución financiera.

Aguilera agradeció la confianza depositada por el presidente Abinader para dirigir la institución financiera, al igual que lo había hecho desde el 2020, cuando lo designó en la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), institución que lideró hasta la fecha.

El ministro de Salud y presidente del Consejo Nacional del Seguro Nacional de Salud (CoSeNaSa), Víctor Atallah, juramentó este lunes al doctor Edward Rafael Guzmán Padilla, como nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Al asumir su nueva responsabilidad en SeNaSa, Guzmán expresó su compromiso de trabajar por una gestión basada en la transparencia, eficiencia y mejora continua de la experiencia de los afiliados y prestadores, con el objetivo de fortalecer la confianza en los servicios del Seguro Nacional de Salud.

Asimismo, el decreto designó a Félix Antonio Reyna Echevarría como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom).

Otras designaciones

El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, juramentó este miércoles a Carlos Alberto Caminero Sánchez, como director de la Dirección de Prensa del Presidente (DPP).

“Sabemos que, con la experiencia que tiene y el compromiso que siempre ha demostrado, va a hacer el trabajo que el presidente Luis Abinader ha puesto en sus manos”, expresó.

Caminero Sánchez ha desempeñado importantes funciones en asociaciones periodísticas, como la Secretaría General del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) entre 2005 y 2009. También, fue director ejecutivo del Círculo de Cronistas Políticos y es presidente ad vitam de la Asociación de Cronistas Políticos (ACP).

Como subdirector de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) fue designado Abel José Guzmán Then.

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, juramentó este martes a Kenia Xiomara Guante Valdez como viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) tras ser designada mediante el Decreto 461-25 emitido por el presidente de la República, Luis Abinader.

Guante, expresó sentirse honrada y a la vez comprometida con las nuevas responsabilidades que asume desde el ministerio administrativo. “Me siento honrada de estar aquí por la voluntad del presidente Luis Abinader y la anuencia suya, eso me hace sentirme doblemente orgullosa”, resaltó la viceministra.

Kenia Xiomara Guante Valdez asumirá el cargo de viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE).

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, juramentó este lunes a Rafael Adolfo Pérez de León como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

Pérez de León, ingeniero industrial de profesión, cuenta con formación especializada en liderazgo para la gestión pública.

Hasta su reciente designación, se desempeñó como director general del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), cargo que ocupaba desde el año 2020.

Finalmente, el doctor Virgilio Cedano Cedano fue designado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de salud y atención primaria.

Estas “nuevas” caras llegan con el compromiso de continuar los proyectos en marcha y dar un impulso renovado a las áreas bajo su cargo.