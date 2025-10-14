¿Cómo fue el primer crimen del feminicida de El Millón y cómo se reportó la noticia?

Ana Abreu Argelia fue asesinada el 24 de diciembre de 1978 a tiros por su esposo, Nelson Féliz Miranda Hermida, exteniente de la Policía Nacional, quien asesinó a su segunda cónyuge y a la madre de esta antes de quitarse la vida el pasado domingo 12 en el sector El Millón, del Distrito Nacional.

El asesinato de Abreu Argelia, según un hermano suyo y una publicación del desaparecido periódico La Noticia, ocurrió en la calle Juan Sánchez Ramírez, en el sector Gascue, Distrito Nacional.

«En ese momento, este señor y mi hermana estaban un tanto separados por conflictos que ellos habían tenido. Ese día, ella estaba aquí, en mi casa; él vino y la recogió, se la llevó y luego recibimos la noticia de que la había asesinado», manifestó Félix Abreu.

Agregó que, pese al tiempo transcurrido, la familia no ha podido olvidar el crimen contra Ana, quien dejó en la orfandad a un hijo procreado junto a Miranda Hermida.

«Fue una cosa horrenda para nuestra familia, quedamos marcados para siempre, porque imagínese usted, también fue un 24 de diciembre, cuando aquí teníamos todo preparado para hacer una cena, compartir en familia, y recibimos esa noticia», pronunció el pariente.

Puedes leer: Vecinos en El Millón revelan nuevos detalles de la horrible tragedia

De igual forma, Félix Abreu señaló que, en ese entonces, no quedaron conformes con la sentencia impuesta a Nelson. Versiones indican que el homicida habría sido protegido por su primo, Mario Peguero, legendario oficial de policía.

«No quedamos conformes esa vez con la condena que se le dio: creo que seis años, y salió a los tres años y medio», declaró.

Sobre el crimen en El Millón

Respecto al asesinato de Mayra Martínez Romero, de 65 años, y de su madre, Doris Romero, de 86, el hombre consideró que se pudo evitar y señaló que el caso le removió el dolor por su pariente.

«Cuando una persona tiene una situación de esa naturaleza, anteriormente, ¿cómo puede estar portando un arma de fuego hoy en día? Cuando sucede un hecho así, debería de dársele seguimiento a esa persona, monitorearla, de tal manera que, si tiene un arma de la que sea, ya es un individuo que puede causar una situación como la que está viviendo esa otra familia hoy, que es lo doloroso», dijo.

Las declaraciones del hermano de Ana Abreu Argelia fueron ofrecidas ante las cámaras de Noticias SIN.

Félix Abreu, hermano de la fallecida de Ana Abreu Argelia

¿Por qué el feminicida de El Millón estaba suelto y tenía un arma de fuego si ya había asesinado a otra mujer en el pasado?