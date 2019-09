¿Cómo fueron los últimos días de vida de Anibel González?

El feminicidio de la abogada Anibel González a manos de su expareja Yasmil Oscar Fernández Estévez, es un hecho que ha consternado a toda a la familia, así como a todas las personas que tuvieron una cercanía con ella, expresó Miguel Ureña abogado y tío de la víctima.

En entrevista telefónica con HOY digital, Ureña explicó que en los últimos días que Anibel estuvo con vida le había manifestado que sentía mucho miedo porque Ray, como llaman a Yasmil, estaba insoportable.

“Este es un caso que me ha consternado bastante porque después que las cosas pasan uno dice hay tantas cosas que se pudieron hacer y no se hicieron”, expresó el tío de Anibel.

“Realmente uno tiene doble dolor porque a veces por no llevarle la contraria para hacer que ella se sintiera bien, era un poco permisivo, pienso que no se trabajó con la mayor gallardía con que se debió en este proceso”, señaló Ureña.

“No me siento bien, no me siento bien porque hay muchas cosas que se debieron hacer y no se hicieron, pero yo lo que quería era que ella se sintiera bien”, recalcó.

Situación de las niñas

En relación a las tres niñas que quedaron huérfanas y que en varias ocasiones presenciaron los hechos de violencia de su padre contra su madre, el abogado dijo que se encuentran destrozadas por lo que será necesario brindarle atención psicológica.

El tío de la víctima indicó que la situación de las niñas es desgarradora ya que la segunda no quiso ver el cadáver de su madre y la más grade se siente culpable porque dice que ella fue quien abrió la puerta cuando su padre llegó con su dos hermanitas aprovechando la oportunidad para cometer el hecho.

“Esta es una situación que mantiene a toda la familia en un estado de shock porque uno no deja de pensar en la forma en que esa niña perdió la vida”, concluyó.

Los últimos días de su vida

Ureña explicó que en esas últimas semanas comenzó a medir los parámetros para actuar en el caso porque Fernández se encontraba fuera de control.

“Anibel me dijo que ya había hablado con el fiscal de San Pedro de Macorís y que él le había dicho que no iba a cargar con su muerte”, señaló.

El abogado aclaró que en ese tenor la víctima estuvo tratando de comunicarse con la magistrada Margarita quien es la encargada de los casos de violencia de género lo que le fue imposible.

“Ella me dijo, una semana antes del hecho, vamos a coordinar con la magistrada Margarita a los fines que dejemos sin efecto el acuerdo que ya se había materializada”, explicó.

“Un dato muy importante es que después que ella me dice eso una persona me llama muy empecinada en saber en que estaba Anibel y me dice; la mujer le ha dicho algo, dígame en que esta ella, que le ha dicho”, subrayó Ureña.

Ureña notificó que aparentemente desde la misma fiscalía llamaron a Fernández para decirle las estructuras en la cual él se encontraba en el caso, y por por lo tanto “nosotros entendemos que esa fue la razón por la cual a ella no le tomaban la llamada”.

“También ella me dio el número del magistrado titular de San Pedro de Macorís, Pedro Núñez quien nunca me tomó la llamada, fue imposible comunicarme con él de alguna manera”, aseguró.

El abogado puntualizó que había coordinado con Anibel realizar un viaje para reunirse con el magistrado a principio de semana, porque en ese momento tuve que viajar al Cibao, el cual no se pudo realizar porque ya había ocurrido la desgracia.

Lo que dijo Féliz González, padre de Anibel

En tanto, el padre de Anibel, Féliz González expresó en el programa el Informe, que produce y conduce la periodista Alicia Ortega, que delante de la niña más grande el agresor le decía a su hija que la iba a matar…, antes de haberla puñaleado, y es cuando toma medidas y se la lleva para su casa.

Familiares y personas que conocieron a la víctima la acompañaron hasta su última morada quienes destacaron su don de impactar positivamente en la vida de los demás.

Una mujer que dice conocer a la familia describió a Anibel en el Informe como una persona muy servicial, sencilla y humilde, que tenía siempre una sonrisa agradable.

Según el Informe en diciembre de 2017, Fernández le propinó siete puñaladas a Anibel dejándola por muerta y fue acusado en ese momento de tentativa de homicidio en vez de asesinado, logrando salir de la cárcel mediante un acuerdo.

Anibel murió aproximadamente a las tres de la madrugada del pasado sábado en la sala de cuidados

intensivos del hospital regional Antonio Musa de San Pedro de Macorís, luego de recibir varias heridas de bala de manos de su exconcubino en presencia de las niñas de 11, 7 y 4 años, quien luego entro al baño donde se suicidó de un tiro en la cabeza.