¿Cómo funciona el cambio de estaciones y qué significa el equinoccio de otoño?

¿Cómo funciona el cambio de estaciones y qué significa el equinoccio de otoño?

La palabra equinoccio proviene del latín y significa “noche igual”: es el momento en el año en el que el Sol se encuentra directamente sobre el ecuador terrestre, lo que produce un fenómeno en el que el día y la noche tienen exactamente la misma duración.

El otoño climatológico abarca desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre, una fecha que se utiliza en meteorología y climatología para dividir el año en estaciones completas de tres meses, que facilita el estudio a criterios prácticos y estadísticos, y la comparación de datos climáticos.

En la naturaleza, el equinoccio anuncia cambios visibles: las hojas comienzan a cambiar de color, los animales se preparan para migraciones o hibernaciones, y los días más cortos empiezan a influir en los ritmos de plantas y seres vivos. Es un recordatorio del ritmo cíclico de la vida, donde todo se transforma para renacer en un futuro cercano.

Inicio de equinoccio de otoño

El próximo 22 de septiembre tendrá lugar el equinoccio de otoño en el hemisferio norte del planeta, lo que marca el fin del verano. Este fenómeno astronómico se registra cuando ninguno de los dos hemisferios de la Tierra está inclinado hacia el Sol o alejado de él.

Para los astrónomos es una fecha importante porque marca el cambio de estaciones, aunque también tiene un valor cultural asociado con fiestas y tradiciones.

De manera oficial, en EE.UU. el inicio del otoño de 2025 es el 22 de septiembre, aunque esta fecha puede cambiar entre el 21 y el 24 de septiembre, aunque es más común que sea durante la primera fecha.

¿Cómo afecta el cambio de estaciones?

Posición del Sol: Debido a la inclinación del eje de la Tierra (aproximadamente 23,5 grados), el ángulo de los rayos solares cambia a medida que el planeta orbita alrededor del Sol. Durante el equinoccio de otoño, la luz y el calor del Sol se distribuyen de manera similar en ambos hemisferios. Después de este punto, el hemisferio correspondiente comienza a inclinarse alejándose del Sol, lo que resulta en un descenso de las temperaturas y la reducción gradual de las horas de luz diurna.

Días más cortos y noches más largas: Una vez pasado el equinoccio, los días comienzan a acortarse y las noches a alargarse en el hemisferio que entra en otoño, lo que se traduce en menos tiempo para la recepción de luz solar y, por ende, menos calor. Esto provoca una serie de cambios en la naturaleza, como la entrada de las plantas en un estado de latencia y la migración de ciertas aves.

Cambios en la naturaleza: La disminución de la luz y el calor estimulan procesos biológicos en plantas y animales. Por ejemplo, en el otoño, muchas plantas pierden sus hojas como mecanismo de adaptación para conservar agua y energía durante los meses más fríos del invierno. Además, los animales comienzan a prepararse para la hibernación o la migración.

En otoño, el tiempo y la atmósfera adquieren un carácter singular. Los cielos suelen presentarse bastante variables, con una luz más tenue y dorada que envuelve los atardeceres en una calidez característica de la estación.

