Un milagro. Así lo calificaron las autoridades, el personal que participó en las labores de rescate y comunitarios que se unieron a la búsqueda, el caso de la niña de 13 años que sobrevivió casi 10 horas debajo del desagüe, después de haber sido arrastrada por las aguas a través alcantarilla en Lavapiés, provincia San Cristóbal.

Desde alrededor de las 3:00 de la tarde y hasta pasadas las 12 de la medianoche la menor estuvo ahí debajo sin que, hasta el momento, haya una razón lógica de cómo ella logró mantenerse con vida. Sin embargo, según el relato de los jóvenes Joel Casilla Rivera, conocido como «Zoviesky», y Aneudy Emilio Nieves—a quines califican como unos héroes— que penetraron al sistema de alcantarillado, la niña estaba «en un abierto» cuando se comunicaron con ella.

Además, Aneudy indicó, según sus cálculos, que la niña estaba a unas dos cuadras de la alcantarilla donde se cayó. «Nadie se puede explicar cómo ella sobrevivió. Lo digo por la anchura del hueco donde ella se fue», dijo el joven, quien recordó que la presión del agua era tan fuerte que pudo arrastrarla pese a que, en ese momento, alguien intentó evitar que no penetrara al lugar.

Previo a dar con el paradero de la menor, Zoviesky dijo que las autoridades a cargo del operativo no le creyeron cuando les dijo que escuchaba la voz de la niña. «Yo esperé que ellos se fueran para entrar yo por mi cuenta a buscarla», aseguró el joven.

«Cuando yo bajé oigo la niña llorando… vocié chamaquita, y ella me dice ‘estoy aquí’. Cuando me mandé pa’ dentro, la hallé en una vaina y la alumbré y le dije: ¿dónde es que tú estás? Y ella me dijo ‘estoy aquí’, y cuando me estoy acercando me salió de repente y vine, la cargué, me la llevé un chin arrastrando y después la puse a caminar y la saqué», declaró Soviesky.