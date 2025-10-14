Cómo la República Dominicana busca convertirse en un centro regional de inteligencia artificial con apoyo de NVIDIA

El Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de la Presidencia, y NVIDIA, líder mundial en computación acelerada e inteligencia artificial, firmaron hoy un Memorando de Entendimiento (MOU) para colaborar en la implementación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) y fortalecer la visión del país de convertirse en un centro regional de tecnología e inteligencia artificial.

Esta iniciativa tiene como objetivo establecer un marco estratégico enfocado en promover la soberanía tecnológica y de datos, al tiempo que impulsa la innovación en sectores prioritarios como la salud, la educación, el transporte, la seguridad pública, las finanzas y el turismo.

Prioridades estratégicas

Avanzar en la soberanía digital mediante el alojamiento local de datos y modelos de inteligencia artificial, garantizando la protección e independencia de los activos de información nacional.

Fortalecer las capacidades nacionales en infraestructura digital, desarrollo de talento local y aplicación de soluciones de inteligencia artificial de vanguardia.

Posicionar a la República Dominicana como un hub regional de tecnología e inteligencia artificial, impulsando la competitividad y atrayendo inversión regional e internacional.

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de soluciones basadas en inteligencia artificial que optimicen los servicios de salud, la movilidad urbana, la seguridad pública y la experiencia turística.

Asimismo, como parte de la iniciativa, se contempla la creación de un Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial de la República Dominicana, concebido como un espacio educativo y de divulgación tecnológica para ciudadanos, estudiantes y turistas.

“La colaboración con NVIDIA representa un paso decisivo para consolidar a la República Dominicana como un centro regional de tecnología e inteligencia artificial. Al garantizar la soberanía de nuestros datos y fomentar el desarrollo del talento local, reafirmamos nuestro compromiso con la transformación digital como un pilar para el futuro de nuestra nación», afirmó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.