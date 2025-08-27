Cómo leer un recibo de pago y detectar descuentos indebidos

Cómo leer un recibo de pago y detectar descuentos indebidos

El recibo de nómina es una prueba legal de que has recibido un pago por tus servicios.  

Además, la empresa explica detalladamente las deducciones correspondientes a impuestos y contribuciones a la seguridad social y cualquier otro descuento, y que estas han sido calculadas correctamente.

Para entender más sobre este documento, el portal BBVA lo explica:

Datos del empleador y trabajador: Esta sección contiene información como el nombre de la empresa, la dirección, tu nombre completo, el puesto que ocupás, y la fecha del período pagado.

Sueldo básico: El monto que recibes por el trabajo realizado, sin incluir bonificaciones o comisiones.

AFP: Es el descuento obligatorio que se le aplica al salario de los trabajadores formales para aportar al sistema de pensiones en la República Dominicana.

Seguro Familiar de Salud: Es la cobertura médica que garantiza acceso a hospitales, clínicas, consultas, medicamentos y servicios de salud a través de las ARS (Aseguradoras de Riesgos de Salud).

Horas extras: Se refieren al pago adicional que recibe un trabajador cuando labora más allá de la jornada legal establecida en la República Dominicana.

Impuestos: Incluye retenciones como el Impuesto sobre la Renta (ISR). El ISR en sueldos y salarios es un impuesto que se aplica a los ingresos que recibe un trabajador por concepto de sueldo o salario.

