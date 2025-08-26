Cómo mejorar tu score crediticio rápido usando bien tu tarjeta

  • Hoy
Cómo mejorar tu score crediticio rápido usando bien tu tarjeta

Foto de internet

Mantener un buen historial crediticio es clave para acceder a préstamos, obtener vehículos financiados y para conseguir otros productos financieros.

Pero, el puntaje crediticio también depende mucho del manejo responsable de las tarjetas de crédito.

Por eso, hoy te traemos 5 consejos prácticos de la Revista Mercado para desenvolverte de la mejor manera posible:

 Paga a tiempo

Asegúrate de pagar tus facturas antes de la fecha de vencimiento para evitar cargos por pagos atrasados.

tarjetas credito ahora es mas caro financiar consumos basicos 1
Tarjeta de crédito (Fuente externa)

Lee más: ¿Qué es el score crediticio y cómo impacta tus finanzas?

No cierres tarjetas antiguas

Aunque tengas una tarjeta que no estes usando, mantenerla abierta puede ser beneficioso para tu historial crediticio.

Paga más del mínimo

Pagar más del mínimo reduce tu deuda más rápido y mejora tu puntaje.

Usa alertas de pago

La revista Mercado dice que se deben configurar alertas de pago para evitar retrasos. Esto te ayudará a mantener un buen historial de pagos.

Muchos celulares te permiten poner alarmas que suelen ser recordatorios efectivos.

Mantén un bajo saldo

El portal web resalta que se debe usar menos del 30% de tu límite de crédito. Por ejemplo, si tu límite es de $10,000, trata de no usar más de $3,000.

Three credit cards Visa Mastercard and American Express close up on logos
Tarjeta de crédito (Fuente externa)
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Cómo mejorar tu score crediticio rápido usando bien tu tarjeta
Cómo mejorar tu score crediticio rápido usando bien tu tarjeta
26 agosto, 2025
Más estados en EUA restringen tarjeta de alimentos
Más estados en EUA restringen tarjeta de alimentos
11 agosto, 2025
«La fe mueve el crédito» iglesias italianas cobraran ofrendas con tarjetas
«La fe mueve el crédito» iglesias italianas cobraran ofrendas con tarjetas
8 agosto, 2025
Video | La «ladrona de confianza»: denuncian a joven por robo de tarjetas en iglesias y negocios en Puerto Plata
Video | La «ladrona de confianza»: denuncian a joven por robo de tarjetas en iglesias y negocios en Puerto Plata
28 mayo, 2025
 ¿Por qué te descuentan un 2% con tarjeta? Lo que debes saber sobre esta retención   
 ¿Por qué te descuentan un 2% con tarjeta? Lo que debes saber sobre esta retención   
22 mayo, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Los pollos

Los pollos

Niñez Desvalida

Niñez Desvalida

China refuerza su apertura económica global

China refuerza su apertura económica global

Cómo se superan los traumas políticos

Cómo se superan los traumas políticos

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Política fiscal con propósito: Una economía dirigida a la productividad

Política fiscal con propósito: Una economía dirigida a la productividad

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo