Mantener un buen historial crediticio es clave para acceder a préstamos, obtener vehículos financiados y para conseguir otros productos financieros.

Pero, el puntaje crediticio también depende mucho del manejo responsable de las tarjetas de crédito.

Por eso, hoy te traemos 5 consejos prácticos de la Revista Mercado para desenvolverte de la mejor manera posible:

Paga a tiempo

Asegúrate de pagar tus facturas antes de la fecha de vencimiento para evitar cargos por pagos atrasados.

Tarjeta de crédito (Fuente externa)

No cierres tarjetas antiguas

Aunque tengas una tarjeta que no estes usando, mantenerla abierta puede ser beneficioso para tu historial crediticio.

Paga más del mínimo

Pagar más del mínimo reduce tu deuda más rápido y mejora tu puntaje.

Usa alertas de pago

La revista Mercado dice que se deben configurar alertas de pago para evitar retrasos. Esto te ayudará a mantener un buen historial de pagos.

Muchos celulares te permiten poner alarmas que suelen ser recordatorios efectivos.

Mantén un bajo saldo

El portal web resalta que se debe usar menos del 30% de tu límite de crédito. Por ejemplo, si tu límite es de $10,000, trata de no usar más de $3,000.