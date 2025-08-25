¿Cómo pagar la tarifa para citas de CRBA de la Embajada?

La Embajada de los Estados Unidos informó que todos los solicitantes de citas para el Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero (CRBA) debe pagar la tarifa de solicitud a través de la página Pay.gov.

Requisitos

Lo primero es crear una cuenta en la página oficial y llenar el formulario con las informaciones solicitadas.

Luego, se debe proporcionar los siguientes documentos:

  • Acta inextensa
  • Identificación de ambos padres: pasaporte, cédula, licencia
  • Comprobante de ciudadanía estadounidense de los padres: pasaporte, certificado de naturalización o certificado de ciudadanía
  • Comprobante de presencia física, como pasaportes anteriores, impuestos, expedientes académicos o transcripciones, registros militares, extractos del seguro social
  • Comprobante de embarazo: como ecografías o resultados de exámenes médicos
  • Comprobante de parentesco, como fotos familiares, recibos de remesas, talones de boletos, etc.
  • Si corresponde, certificado(s) de matrimonio o de divorcio

Según la entidad, la plataforma permite realizar el pago en línea con tarjeta de crédito o débito. Tras realizar el pago, se debe imprimir el recibo de confirmación y lo llevarlo consigo a su cita de CRBA, ya que este documento sirve como prueba de que el pago fue realizado correctamente.

Información adicional

Las tarifas de CRBA no son reembolsables y se consideran un gasto personal del solicitante o de la familia.

Las citas para pasaportes NO se pueden utilizar para solicitudes de CRBA.

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago.

Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.

Creo que el deporte y el arte son la mayor evidencia del potencial humano para la expresión personal y demostrar pasión.

