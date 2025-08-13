¿Cómo postularse al Premio Nacional de la Juventud 2026?  

El Ministerio de la Juventud presentó este martes el Premio Nacional de la Juventud (PNJ) 2026, para reconocer a jóvenes entre 15 y 35 años que destacan por sus aportes en diversas áreas del desarrollo nacional.

La convocatoria estará abierta desde este martes hasta el 30 de septiembre de 2025.

Los renglones de la premiación para esta edición son 15, Aportes a la Comunidad Campesina. Aportes a los Derechos Humanos (Niñez, Adolescencia y Juventud). Deporte Internacional.

Deporte Nacional. Desarrollo Cultural (Arte y Cultura). Desarrollo Empresarial y Emprendimiento.

También Liderazgo Político. Liderazgo Religioso. Mérito Estudiantil Preuniversitario. Mérito Estudiantil Universitario. Preservación y Fomento de los Recursos Naturales1. Servicios Sociales Voluntarios a Favor de la Comunidad. Superación Profesional.

Requisitos

Formulario online debidamente completado.

Ser dominicano o dominicana.

Una foto tipo retrato 5×4.

Copia de la cédula y/o acta de nacimiento.

Carta de buena conducta.

Edad entre 15 y 35 años.

Fotocopias de certificados, títulos y reconocimientos (Los documentos deben ser de los últimos 3 años).

Ensayo Temático; Un escrito sobre un tema libre relativo al renglón de postulación.

Carta de Presentación donde exponga una Breve descripción del trabajo que realiza en el

área de postulación y las razones que a su entender le hacen merecedor o merecedora del

premio.

área de postulación y las razones que a su entender le hacen merecedor o merecedora del premio. Video Expositivo.

Currículum Vitae (Que incluya: Logros y Reconocimientos, Experiencia y Aportaciones Relevantes, Participación Comunitaria o Voluntariado y Habilidades y Competencias)

Cartas de recomendaciones de un mínimo (2) a máximo (5) organizaciones y/o instituciones

vinculadas al galardón en el que participa (las cartas deben de ser actualizadas del año correspondiente).

Nota: El ensayo debe ser escrito a computadora a dos (2) espacios y deberá contener máximo 400 palabras y no exceder a más de (3) páginas. En caso de disponer de fotos o videos, favor agregar al expediente.

Cómo llenar el formulario

Video temática PNJ2026

Será requerida la creatividad y demostrar la habilidad que puedes tener para subir a las redes sociales y los medios digitales un contenido breve pero llamativo en el que puedas hablar de ti, de tus acciones y los logros que alcanzados en pos de generar transformaciones y cambios sociales que te mueven a la postulación al Premio Nacional de la Juventud.

Debe ser un video en formato horizontal (tipo publicación) o vertical (tipo reel). Que no exceda los 100 MB de capacidad. Puede ser grabado con tu celular – no es obligatorio una gran producción. Publícalo en tus Redes Sociales o YouTube y adjunta el link del video en el dosier de los demás documentos a subir en tu aplicación.

Foto tipo Retrato

Sera requerida una foto 5×4 formato de retrato que puedes tomar fácilmente con tu celular en posición vertical.

Busca un buen escenario con buena iluminación, en un espacio del exterior (recomendable en la mañana o la tarde a partir de las 4:30 p.m. con luz solar).

No será obligatorio, pero se permite cualquier imagen en este formato tomada en un estudio fotográfico.

¿Cómo compilar todos los documentos en un solo material PDF?

Para completar su postulación al Premio Nacional de la Juventud, todos los documentos y requisitos solicitados deben reunirse en un único archivo en formato PDF, siguiendo el orden establecido en la convocatoria. Verifique que cada archivo esté completo, legible y en el orden correcto, luego utilice una herramienta digital para combinarlo en un solo documento, nombrándolo según el formato indicado. Esta organización garantiza una revisión ágil y sin contratiempos por parte del comité evaluador.

Renglones

Lee más: Ministerio anuncia Premio de Juventud

