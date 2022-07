¿Cómo puedes protegerte de un ciberataque? ¡Entérate aquí!

Los ciberataques son una realidad, aquellos que los cometen no les importa edad, género o nacionalidad, ellos quieren información, dinero o datos personales para diversos fines nada buenos. Tarde o temprano usted sufrirá este delito y será de manera silenciosa, cuando menos lo espere y la única forma de estar seguro es tener el conocimiento para evitarlos, actuar de inmediato y ser proactivos.

Por ello, expertos de la empresa Cisco compartieron diversos consejos para que los usuarios de Internet estén protegidos y preparados contra ciberataques durante el “Maratón Regional Habilidades Tecnológicas, Edición Ciberseguridad” impartido a estudiantes del Decanto de Diseño, Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), con motivo de la Semana de la Ingeniería.

Según el Director de Ciberseguridad para Latinoamérica de Cisco, Ghassan Dreibi, el 40 por ciento de la seguridad de una empresa depende de la tecnología, el otro 60 es de las personas y su ciber educación.

Y es que, la falla de ciberseguridad, desigualdad digital y ruptura de infraestructura de Tecnologías de la Información son factores que en el presente y futuro marcarán a los usuarios de internet y el aumento de los ciberdelitos.

“Las guerras cada vez crecen, no en armamento, pero sí en ciberataques. Si esto pasa a nivel global, piensen a nivel local, individual. Creemos que, si no tenemos problemas de contraseñas en nuestras aplicaciones, creemos que estamos seguros, no es la realidad, la amenaza está ahí y ellos pueden hacerlo de manera silenciosa, son sofisticados, inteligentes”, explicó.

La realidad, aseguró, es que todos podríamos sufrir un ataque por ello pidió prepararse y compartió las siguientes recomendaciones:

Para sobrevivir a un ciberataque identifique sus dispositivos y sus debilidades y protéjalos.

Cumpla regulaciones.



Escoja de manera simple y eficaz.



Controle puntos críticos.



Que sus softwares de seguridad regulen el control de acceso.



Intégrelo todo en una única plataforma.

Para navegar en internet, el experto compartió:

No dé sus datos personales en cualquier sitio.



No guarde datos de tarjeta de crédito de manera online o si lo hace que sea una tarjeta específica para comprar en internet que pueda bloquear de manera sencilla.



Active la doble autenticación en sus apps y redes sociales, que se refiere a registrar su rostro y contraseña, por ejemplo.



Si sucede un ciber ataque, no entre en pánico, sea proactivo, resuelva el problema, actualice su software y busque minimizar el impacto.



Sea proactivo, no reactivo, y no se deje presionar por los cibercriminales.

Otros consejos prácticos de cómo podemos estar preparados: