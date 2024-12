¿Cómo recibe el mercado bursátil de EEUU el 2025?

Como existen dominicanos que entendiendo los beneficios de diversificar sus inversiones, no sólo invierten en los instrumentos de inversión disponibles en el sector financiero dominicano sino que también lo hacen en el mercado bursátil de Estados Unidos, consideramos pertinente alertar sobre indicadores que apuntan a que estaríamos ante una sobrevaloración de los activos de ese mercado, para que se cuiden de los riesgos.

Adquiere más importancia que esto sea tomado en cuenta si partimos de que invertir en acciones puede conllevar mayores riesgos y los precios son más volátiles que los de otras clases de activos. Aunque también es cierto que las acciones han sido los instrumentos de inversión que han generado mayor rentabilidad que la de todas las demás clases de activos.

¿Qué señales en el mercado existen que aconsejarían reorientar la política de inversión, extremando la prudencia en la inversión en el mercado bursátil estadounidense?.

Una de ellas es la del comportamiento del experimentado inversor estadounidense Warren Buffett, presidente y director ejecutivo de la sociedad tenedora Berkshire Hathaway, quien recibirá el año 2025 con la mayor reserva de efectivo de los últimos 34 años. Las reservas de efectivo de ese conglomerado alcanzaron los 325,000 millones de dólares a finales de este año y representan ahora cerca del 30 % de sus activos totales, el porcentaje más alto desde 1990.

Esto quiere decir que ese conglomerado estadounidense ha estado vendiendo sus acciones y absteniéndose de realizar adquisiciones importantes, y si guarda tanto dinero en efectivo, lo más probable es que porque no está encontrando zonas atractivas que le permitan desplegar grandes porciones de efectivo en un mercado caro.

Esto parece quedar confirmado en el hecho de que un indicador clave de mercado, el llamado “indicador Buffett”, creado por el inversor, fluctúa actualmente en torno a 209 %, lo que indicaría que las acciones bursátiles estadounidenses siguen sobrevaloradas y corren el riesgo de seguir cayendo.

Otros indicadores apuntan en la misma dirección. En el caso particular del S&P 500, el ratio precio/beneficio (PER), que compara el precio del índice con los beneficios generados por las empresas que lo componen, está actual en un nivel alto, lo que podría indicar una sobrevaloración.

Otro parámetro es el ratio precio-beneficio ajustado cíclicamente CAPE), que promedia los beneficios ajustados a la inflación de los últimos 10 años. Históricamente, el ratio CAPE promedio se ha situado en torno a 16-17, pero en los últimos años ha subido por encima de 30, lo que también indica que el mercado podría estar sobrevalorado según los estándares históricos, aunque no está demás señalar que el poder predictivo del ratio CAPE ha disminuido en los últimos años. Ante la realidad actual del mercado bursátil estadounidense caben las frases de que si bien “la clave para ganar dinero con las acciones es no tenerles miedo”, “el problema no es lo que uno no sabe, sino lo que uno cree que sabe estando equivocado».

