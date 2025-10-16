¿Cómo reducir la violencia y lograr más paz en República Dominicana? Políticos responden

Líderes políticos asisten a la Cumbre de Naciones para la Paz y la Reconciliación. Foto/Guillermo Burgos.

En medio de la ola de violencia que arropa al país -homicidios, feminicidios, agresiones sexuales y otros hechos que estremecen-, la paz puede parecer casi una utopía. Sin embargo, líderes políticos y religiosos aseguran que es posible alcanzarla si se viven los principios básicos de Dios: “ama a tu prójimo como a ti mismo”.

Durante la Cumbre de Naciones para la Paz y la Reconciliación, el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, afirmó al periódico Hoy que para reducir la violencia y lograr un país más pacífico, lo primero es reconciliándonos.

«Nosotros no podemos sentir que cada vez que nos hacen algo tenemos que matar a alguien, sobre todo los hombres tenemos que entender que matar es un acto de brutalidad, es un acto absurdo que se confiesa ignorante el que mata”, dijo el congresista.

image 319
Foto/Guillermo Burgos.

Astacio añadió que “el perdón es lo que más te libera. Así que sigamos adelante perdonando y amándonos los unos a los otros y haciendo lo que es correcto. Si no violamos la ley, si no robamos, habrá paz en nuestro país”.

image 321
Dio Astacio. Foto/Guillermo Burgos.

Por su parte, Lidia Pérez, diputada por Puerto Plata, expresó que la raíz de muchos comportamientos antisociales está en el alejamiento de los valores bíblicos.

“Te tengo que hablar por los principios bíblicos: ama a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia nos da instrucciones claras sobre cómo un hombre debe tratar a una mujer, cómo una mujer debe tratar a un hombre, e incluso cómo los hijos deben obedecer a sus padres”, dijo.

image 322
Diputada Lidia Pérez. Foto/Fuente externa.

Pilarte precisó que, al recopilar y poner en práctica estos principios, la sociedad podrá vivir en verdadera paz.

Sobre la cumbre

image 318
Foto/Guillermo Burgos

La Cumbre de Naciones para la Paz y la Reconciliación se celebrará hasta este viernes, con la participación de congresistas y líderes de fe de distintos países, entre ellos Uruguay y Estados Unidos.

Durante el evento se desarrollarán entre 30 y 40 conferencias enfocadas en temas como la construcción de la paz, la educación, la importancia de la familia, las políticas públicas y el combate al narcotráfico.

Las propuestas compartidas tienen como eje los principios bíblicos y promueven la idea de hacer política desde la fe, guiados por el mandamiento “amar al prójimo como a ti mismo” y buscando el bienestar común y colectivo.

La actividad, organizada por la entidad internacional Parlamento y Fe, se realiza bajo el lema “Uniendo naciones y reconciliando”.

