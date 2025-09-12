  Cómo reportar al Banco Central operaciones de más de 10,000 dólares  

El Banco Central de la República Dominicana informó que todas las operaciones de compra y venta de divisas superiores a US$10,000 o €10,000 deberán ser reportadas a través de su plataforma electrónica de negociación de divisas, como parte de las nuevas disposiciones del Reglamento Cambiario aprobado por la Junta Monetaria.

Esta medida busca fortalecer la transparencia, eficiencia y supervisión del mercado cambiario, permitiendo al BCRD acceder en tiempo real a información sobre precios y volúmenes transados. La reforma fue sometida a consulta pública en agosto de 2025 y forma parte de un esfuerzo por alinear el sistema financiero dominicano con estándares internacionales, como el Código Global de Conducta del Mercado Cambiario.

¿Quiénes deben reportar?

Intermediarios cambiarios

Entidades de intermediación financiera

Participantes del mercado mayorista y minorista

¿Cómo se reporta la operación?

Registro obligatorio en la plataforma electrónica de negociación de divisas del BCRD. Todas las transacciones que superen el umbral deben ser ingresadas en tiempo real.

Uso de formularios oficiales. Las operaciones deben reportarse diariamente al Departamento Internacional del Banco Central, utilizando los formularios establecidos para tal fin.

Cumplimiento de lineamientos de conducta. Las entidades deben garantizar:

Precios justos

Rapidez en la ejecución de órdenes

Transparencia en márgenes de compra y venta

¿Qué se busca con esta medida?

Adecuar el marco regulatorio vigente, incorporando nuevos actores al sistema electrónico.

Establecer lineamientos de conducta obligatorios, garantizando precios justos y rapidez en la ejecución de órdenes.

Incrementar los requisitos de capital y reservas patrimoniales para operar como intermediario cambiario, según el volumen de operaciones.

Sanciones por incumplimiento

La Junta Monetaria instruyó al Banco Central a sancionar o suspender a los participantes que incumplan las nuevas disposiciones, especialmente aquellos que manipulen márgenes cambiarios o no reporten las operaciones en tiempo real.

Estas reformas consolidan un mercado cambiario más seguro, estable y resiliente, en un contexto global de incertidumbre financiera.