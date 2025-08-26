Cómo se celebra la Semana Mundial del Agua en RD y qué busca concientizar  

La Semana Mundial del Agua se celebra del 24 al 28 de agosto en el Stockholm City Conference Centre, en la capital sueca, con el tema “Agua para la acción climática”.

Esta Semana Mundial del Agua es un punto estratégico para los problemas del agua en todo el mundo. Con ella se pretende reflexionar sobre los problemas de la falta de agua en el mundo.

En este foro se reúnen expertos de todo el mundo para analizar y poner soluciones a los desafíos hídricos más acuciantes del planeta.

Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “2.200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura, incluyendo los 115 millones de personas que beben agua de la superficie”.

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) ha realizado varios paneles con expertos sobre el agua como eje de desarrollo, abordando los retos y oportunidades para una gestión sostenible.

Por su parte, el Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) activó su plan de contingencia para garantizar el servicio de agua potable durante la Semana Santa de 2025, demostrando su compromiso con la seguridad hídrica de la población.

La República Dominicana ha participado en foros regionales organizados por entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tiene una presencia destacada en la Semana Mundial del Agua de Estocolmo.

