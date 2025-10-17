¿Cómo se encuentra la UASD hoy tras tiroteo que dejó dos heridos?

Luego del tiroteo ocurrido la tarde del jueves en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que dejó a dos miembros de seguridad heridos, este viernes todo transcurre con normalidad en el campus central y sus alrededores.

Durante un recorrido realizado por periodistas de Hoy Digital, se observó que los negocios del entorno retomaron sus actividades y los transeúntes se desplazaban con tranquilidad, sin presencia visible de agentes policiales.

Detenido el presunto autor de los disparos

Se recuerda que la Policía Nacional informó la detención de Alexander Jiménez Galván, de 35 años, residente en Santo Domingo Oeste, señalado como el presunto responsable del tiroteo.

El detenido recibe atenciones médicas tras haber sufrido golpes contusos y una herida en la cabeza durante el incidente.

De acuerdo con informaciones preliminares ofrecidas por el relacionista público de la UASD, Luis Pérez, el hecho se originó luego de que el presunto agresor se sintiera inconforme por una actitud de otra persona dentro del campus, lo que habría desencadenado el conflicto.

“Este incidente fue el producto, supuestamente, de una actitud con la que (un presunto estudiante) no se sintió complacido (con la UASD). Le violentaron un derecho, dice él (…) y amenazó con venir a agredir a algunos miembros de la seguridad”, explicó Pérez.

Estado de los heridos

Entre los heridos figura Lyedgers Encarnación, quien fue trasladado al Centro Médico Cubano tras recibir varios impactos de bala.

De acuerdo con la relacionista de ese centro de salud, Johanna Corona, el paciente llegó sin signos vitales, pero fue reanimado y sometido a una cirugía de emergencia.

Encarnación permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde se mantiene bajo observación médica.

Investigación en curso

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, asumió las investigaciones para determinar las circunstancias en que se produjo el tiroteo dentro de la casa de estudios.

