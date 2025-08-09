¿Cómo se reinventan las aerolíneas para que volemos aún más?

  • RFI
¿Cómo se reinventan las aerolíneas para que volemos aún más?

En pleno pico estival en el hemisferio norte, las aerolíneas despliegan estrategias inéditas para seducir a los viajeros. Entre el aumento de las preocupaciones medioambientales y la dura competencia, apuestan por la diversificación de su oferta, la experiencia del pasajero y la optimización de los ingresos.

Hubo un tiempo en el que volar significaba elegir entre tres clases: económica, business o primera. Ahora, una cuarta opción se impone en el cielo. La clase “premium economy”, un cómodo compromiso entre la clase económica clásica y las clases superiores. Ofrecida hoy en día tanto por las compañías tradicionales como por algunas de bajo coste, esta clase intermedia promete más espacio, embarque prioritario y un servicio mejorado. Para las compañías, supone un sobrecoste relativamente bajo. El objetivo es sencillo: maximizar los ingresos aumentando el precio del billete sin disparar los costes. En Delta, por ejemplo, esta opción ofrece rendimientos superiores a los de la clase económica estándar.

Puede leer: Elon Musk promete Grok 5 este año y asegura que ya supera a GPT-5 de OpenAI

Las compañías también se convierten en agencias de viajes

Otro giro estratégico es la transformación en auténticos operadores turísticos. EasyJet es el ejemplo más logrado con su plataforma EasyJet Holidays. Lanzada en 2019 y llegada a Francia a finales de 2023, esta oferta 100 % online propone vuelos, alojamiento y restauración, todo ello sin pasar por una agencia física. El resultado: un éxito económico. EasyJet Holidays representó un tercio de los beneficios antes de impuestos del grupo el año pasado. Una estrategia que ahora inspira a otras compañías como Air France, Transavia, Eurowings o Ryanair, todas ellas dispuestas a hacerse con una parte del mercado turístico global.

El “stopover”, o cómo convertir una escala en una escapada

¿Y si aprovecháramos la escala para descubrir una nueva ciudad? Esa es la idea que hay detrás del concepto de “escala”, que ahora promueven compañías como Emirates, Finnair o Japan Airlines. Se acabaron las interminables esperas en la zona de tránsito: ahora se ofrece a los pasajeros noches de hotel, traslados y comidas para explorar la ciudad de escala. Una oferta “gratuita” incluida en el precio del billete que beneficia a todos: el pasajero vive una experiencia enriquecedora, la compañía valoriza su centro de operaciones y el turismo local sale ganando.

Al diversificar sus ofertas y replantearse la experiencia de viaje, las compañías aéreas consiguen aumentar sus ingresos en un contexto cada vez más competitivo. Es también una forma de recuperar su rentabilidad tras los años negros de la COVID-19.

RFI

RFI

Publicaciones Relacionadas

¿Cómo se reinventan las aerolíneas para que volemos aún más?
¿Cómo se reinventan las aerolíneas para que volemos aún más?
9 agosto, 2025
Fuertes turbulencias obligan a un vuelo de Delta a aterrizar de emergencia: 25 heridos
Fuertes turbulencias obligan a un vuelo de Delta a aterrizar de emergencia: 25 heridos
31 julio, 2025
Incidente aéreo en Washington: vuelo de Delta y aviones T-38 se desvían para prevenir choque
Incidente aéreo en Washington: vuelo de Delta y aviones T-38 se desvían para prevenir choque
29 marzo, 2025
Delta ofrece 30.000 dólares a los pasajeros del avión de Canadá que volcó al aterrizar
Delta ofrece 30.000 dólares a los pasajeros del avión de Canadá que volcó al aterrizar
20 febrero, 2025
Solo un herido sigue hospitalizado del accidente del vuelo 4819 de Delta
Solo un herido sigue hospitalizado del accidente del vuelo 4819 de Delta
19 febrero, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, viernes 8 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 8 de agosto de 2025

Memorias de la presidenta del Desfile Nacional Dominicano: Becas y logros en la comunidad

Memorias de la presidenta del Desfile Nacional Dominicano: Becas y logros en la comunidad

La Página. Viernes 8 de agosto de 2025

La Página. Viernes 8 de agosto de 2025

La aplicación anticipada de los principios fundamentales del nuevo Código Penal

La aplicación anticipada de los principios fundamentales del nuevo Código Penal

“El agua es un tesoro que vale más que el oro”

“El agua es un tesoro que vale más que el oro”

En el banco de espera, pero “no hay cama pa’ tanta gente”

En el banco de espera, pero “no hay cama pa’ tanta gente”

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo