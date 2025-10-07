Cómo se vio la Superluna en República Dominicana

Este lunes se presenció la primera superluna del año, conocida como la “luna de la cosecha”, que marcará el inicio de una serie de tres superlunas consecutivas visibles hasta diciembre.

“Así fue captada la primera Superluna del 2025, desde Mao, provincia Valverde: esta noche nuestro satélite natural se está viendo 14% más grande y 30% más brillante en el firmamento”, publicó el analista meteorológico Jean Suriel.

Este fenómeno “coincide con el perigeo (órbita más cercana a la Tierra) con la luna llena: la luna se encuentra a 367,132 kilómetros de distancia de nuestro planeta”.

De dónde surge el nombre

Aunque el término “superluna” no es científico, se utiliza para describir una luna llena o nueva que coincide con el punto más próximo de su órbita alrededor del planeta, conocido como perigeo.

¿Por qué ocurre?

Ocurre cuando la Luna llena está más cerca de la Tierra. Esto hace que la Luna parezca hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que el promedio, según la NASA.

La diferencia sutil ocurre varias veces al año y a veces coincide con otros eventos astronómicos como eclipses lunares.

“No es realmente muy inusual”, de acuerdo con Derrick Pitts, astrónomo en jefe del Instituto Franklin en Filadelfia.

Todo el mundo puede ver una Superluna sin equipo especial si el cielo está despejado.

Pero la diferencia puede ser difícil de discernir, especialmente si las personas no han observado la Luna regular en las noches previas.

La Luna pasó a unos 361.459 kilómetros (224.600 millas) de la Tierra.

Las próximas superlunas

A la “luna de la cosecha” seguirán la “luna del castor” el 5 de noviembre y la “luna fría” el 4 de diciembre, que también serán clasificadas como superlunas.

Los espectáculos astronómicos continúan en 2026 con dos eclipses lunares: uno total en marzo que se verá en gran parte de América del Norte, Asia y Australia, y uno parcial en agosto que se verá en el Continente Americano, África y Europa.

Cada una de estas superlunas recibe su nombre de tradiciones del hemisferio norte que reflejan los ciclos estacionales- la “luna de la cosecha” marca el final del verano y el inicio del otoño, la “luna del castor” alude al momento en que estos animales preparan sus madrigueras antes del invierno, y la “luna fría” anuncia las noches más largas y gélidas del año.

Las personas que sienten una atracción irresistible por la luna, padecen de selenofilia.

(Con información de Jean Suriel, AP y EFE)

Foto de X Foto de X

También leer: La primera Superluna del año será este lunes

