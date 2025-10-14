Cómo sigue el hijo de Martha Heredia: el estado actual del pequeño tras su delicada situación  

La cantante dominicana Martha Heredia llevó alivio a sus seguidores al compartir que su bebé -que ha enfrentado complicaciones médicas desde el momento de su nacimiento- se encuentra en un mejor estado de salud.

“Mi bebé está muy bien gracias al Señor y al equipo médico, la doctora Jáquez y el doctor Rivas, ángeles en esta tierra”, expresó Heredia en sus redes sociales, palabras que llenaron de tranquilidad a quienes han seguido de cerca su proceso como madre primeriza.

Días atrás, la artista había revelado que al recién nacido le realizaron una cirugía menor para colocarle un catéter en el pulmón, y que había respondido satisfactoriamente a los medicamentos aplicados.

Acompañó la actualización con un video en el que aparece decorando la habitación de su hijo y asegurando que lo espera con fe y amor: “Mi hijo es fuerte y sé que pronto estará con nosotros alegrándonos los días y haciéndonos mejores personas”.

«Te sigo esperando con la misma fe, espero poder tenerte pronto en mis brazos, acariciarte, trasnocharnos, alimentarte», pronunció la estrella.

La intérprete, ganadora del Latin American Idol, finalizó agradeciendo el apoyo recibido y reiteró que confía plenamente en Dios y en el equipo médico que atiende a su pequeño.

