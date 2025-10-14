Cómo sigue el hijo de Martha Heredia: el estado actual del pequeño tras su delicada situación  

Cómo sigue el hijo de Martha Heredia: el estado actual del pequeño tras su delicada situación  

La cantante dominicana Martha Heredia llevó alivio a sus seguidores al compartir que su bebé -que ha enfrentado complicaciones médicas desde el momento de su nacimiento- se encuentra en un mejor estado de salud.

“Mi bebé está muy bien gracias al Señor y al equipo médico, la doctora Jáquez y el doctor Rivas, ángeles en esta tierra”, expresó Heredia en sus redes sociales, palabras que llenaron de tranquilidad a quienes han seguido de cerca su proceso como madre primeriza.

Días atrás, la artista había revelado que al recién nacido le realizaron una cirugía menor para colocarle un catéter en el pulmón, y que había respondido satisfactoriamente a los medicamentos aplicados.

Lea más: El conmovedor testimonio de vida de Martha Heredia y su recién nacido

Acompañó la actualización con un video en el que aparece decorando la habitación de su hijo y asegurando que lo espera con fe y amor: “Mi hijo es fuerte y sé que pronto estará con nosotros alegrándonos los días y haciéndonos mejores personas”.

«Te sigo esperando con la misma fe, espero poder tenerte pronto en mis brazos, acariciarte, trasnocharnos, alimentarte», pronunció la estrella.

La intérprete, ganadora del Latin American Idol, finalizó agradeciendo el apoyo recibido y reiteró que confía plenamente en Dios y en el equipo médico que atiende a su pequeño.

Síguenos como periodicohoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

Cómo sigue el hijo de Martha Heredia: el estado actual del pequeño tras su delicada situación  
Cómo sigue el hijo de Martha Heredia: el estado actual del pequeño tras su delicada situación  
14 octubre, 2025
Martha Heredia conmueve las redes con un video cargando a su bebé
Martha Heredia conmueve las redes con un video cargando a su bebé
9 octubre, 2025
El conmovedor testimonio de vida de Martha Heredia y su recién nacido
El conmovedor testimonio de vida de Martha Heredia y su recién nacido
7 octubre, 2025
¿Cómo sigue el hijo de Martha Heredia tras su delicado estado de salud? 
¿Cómo sigue el hijo de Martha Heredia tras su delicado estado de salud? 
6 octubre, 2025
“Les pido muchas oraciones”: Martha Heredia comparte la delicada situación de su bebé recién nacido
“Les pido muchas oraciones”: Martha Heredia comparte la delicada situación de su bebé recién nacido
5 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Creatividad y silencio

Creatividad y silencio

Relevancia del sector privado en China

Relevancia del sector privado en China

Llega la carrera más esperada de la ciudad

Llega la carrera más esperada de la ciudad

Técnicos superiores: la apuesta para la cocina dominicana

Técnicos superiores: la apuesta para la cocina dominicana

Entusiasta Bienvenida a una Navidad tradicional

Entusiasta Bienvenida a una Navidad tradicional

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo