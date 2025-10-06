La cantante Martha Heredia dio a conocer este domingo que su hijo sigue mostrando mejoría, tras nacer y encontrarse hospitalizado.
“Va evolucionando poco a poco y mostrando mejoría. Sigamos orando y confiando en EL SEÑOR”, escribió.
Agradeció además a quienes han enviado palabras de aliento y oraciones por la recuperación de su hijo, quien ha estado atravesando un momento delicado de salud.
“Gracias a todos los que han llamado, escrito o los que nos han acompañado a través de las redes, con palabras de aliento y oraciones por nuestro hijo”, dijo.
La artista también mencionó a su pareja, el cantante Gerardo Lares, con quien comparte este proceso, asegurando que ambos están “muy agradecidos” por las muestras de cariño recibidas.
Se recuerda que la ganadora del reality Latin American Idol anunció el nacimiento de su hijo y pidió a sus seguidores “muchas oraciones” por el pequeño.
A continuación el mensaje integro publicado en sus redes sociales:
Y en medio de tantas pruebas Dios sigue siendo fiel, mostrándome su amor y su misericordia. Llegaste para enseñarme que hay que ser fuerte y confiar en el propósito divino
Trabajando duro en mi carrera sin bajar los brazos porque te estoy esperando en casa junto a papá para darte una vida digna llena de amor y paz familiar , con todas las esperanzas de convertirme en ese ejemplo de perseverancia que te guíe por el camino correcto hijo mío y crezcas viendo a mami y a papi luchando y trabajando por ti
Les pido muchas oraciones , no pido más yo confío en el Señor y siempre ha sido fiel.
La intérprete está comprometida con el bachatero mexicano Geraldo Lares, con quien había compartido en meses anteriores su ilusión por convertirse en madre.