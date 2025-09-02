¿Cómo sigue Jason Adam tras rotura del tendón?

El relevista de los Padres, Jason Adam, se rompió un tendón del cuádriceps izquierdo y fue retirado del campo en camilla el lunes, un duro golpe para el dominante bullpen de San Diego.

Adam se lesionó en la séptima entrada de la derrota por 4-3 ante los Orioles de Baltimore. Adam, uno de los varios relevistas All-Star del equipo, dijo que aún necesita una resonancia magnética para confirmarlo, «pero eso suena a seis o nueve meses, así que la temporada probablemente haya terminado».

La lesión se produce mientras los Padres persiguen a los Dodgers de Los Ángeles, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional. La derrota dejó a los Padres a 2.5 juegos de los Dodgers, que no jugaron. San Diego actualmente ostenta el segundo puesto de comodín de la Liga Nacional.

Los Padres se convirtieron en el primer equipo de Grandes Ligas en enviar a tres relevistas al Juego de Estrellas cuando Adam, el cerrador Robert Suárez y el lanzador zurdo Adrián Morejón fueron seleccionados para el Clásico de Mediados de Verano.

Entre los gerentes generales A.J. Entre las varias incorporaciones de Preller en la fecha límite de cambios se encuentra el lanzador potente Mason Miller de los Atléticos, quien fue un All-Star en 2024.

Adam se desplomó al intentar girar hacia el rodado de Gunnar Henderson, que rebotó en el montículo para un sencillo dentro del cuadro. Inmediatamente le pidió ayuda a un preparador físico y se agarró la rodilla izquierda.

«Sentí el estallido de inmediato, como si el cuádriceps se hubiera doblado, así que supe que no era bueno», dijo Adam. «Al principio me dolía, pero luego, como que recuperas la consciencia, piensas: ‘¿Lo conseguimos?’. Y luego solo queda esperar a ver cuánto durará».