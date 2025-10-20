¿Cómo solicitar tu marbete este 2025?

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) iniciará mañana, martes 21 de octubre de 2025, el período de renovación del Impuesto de Circulación Vehicular (Marbete) correspondiente al período 2025-2026.

A continuación, te contaremos como puedes solicitar tu marbete y toda información que necesitas al respecto:

Documentos necesarios

Antes de iniciar, debes tener a mano y verificar:

Copia Legible de la Matrícula del Vehículo: Debe estar actualizada y en buen estado. Es obligatoria para la gestión o para el retiro.

Debe estar actualizada y en buen estado. Es obligatoria para la gestión o para el retiro. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral de la persona que realiza la renovación (si es presencial).

de la persona que realiza la renovación (si es presencial). Verifica si el vehículo tiene oposiciones: Si tu vehículo presenta alguna oposición (por robo, infracciones administrativas graves, etc.) que impida la renovación, deberás levantarla primero. Puedes consultarlo en el portal de la DGII.

Si tu vehículo presenta alguna oposición (por robo, infracciones administrativas graves, etc.) que impida la renovación, deberás levantarla primero. Puedes consultarlo en el portal de la DGII. Ten lista la Tarjeta de Crédito o Débito si planeas renovar en línea.

Elige tu canal de renovación

1. Renovación por internet

Paso 1: Accede al Portal o App. Ingresa a la página web oficial de la DGII o utiliza la aplicación móvil «DGII Móvil».

Paso 2: Localiza la Opción de Marbete. Busca el banner o la sección de «Renovación de Marbete» o «Impuesto de Circulación Vehicular».

Paso 3: Digita los Datos. Ingresa el número de Cédula/RNC y el Número de Placa del vehículo a renovar, y pulsa «Acceder» o «Consultar».

Paso 4: Confirma los Datos. El sistema mostrará la información del vehículo y el monto a pagar. Verifica que todo esté correcto.

Paso 5: Realiza el Pago. Elige la opción de pago en línea (tarjeta de crédito o débito) y completa la transacción.

Paso 6: Elige y Retira el Marbete. La renovación por internet generalmente permite elegir un punto de retiro (sucursal bancaria o colecturía DGII) o, en algunos periodos, el envío a domicilio. Debes ir a recogerlo o esperar el envío.

Es obligatorio presentar la copia de la matrícula al momento del retiro.

2. Renovación Vía Entidades Financieras Autorizadas o Colecturías de la DGII

Paso 1: Acude a un Punto Autorizado. Dirígete a cualquiera de las entidades financieras autorizadas (bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos) o a las colecturías de la DGII habilitadas.

Paso 2: Presenta los Documentos. Entrega al personal la copia de la Matrícula del vehículo y tu Cédula de Identidad.

Paso 3: Realiza el Pago. Paga el monto correspondiente en la caja.

Paso 4: Recibe el Marbete. El Marbete te será entregado inmediatamente. Verifica en ese momento que la placa impresa en el Marbete sea la correcta.

3. Conoce los Montos y Plazos (Periodo 2025-2026)

Monto del Impuesto (Estimados basados en el anuncio de la DGII para 2025-2026): RD$1,500.00 para vehículos fabricados hasta el año 2020 RD$3,000.00 para vehículos fabricados a partir del año 2021



Notas importantes

El periodo hábil para la renovación sin recargo suele ir desde el 21 o 22 de octubre hasta el 31 de enero de 2026.

Recargo por renovación tardía: Generalmente, RD$2,000.00 adicionales al costo del Marbete, si renuevas después del 31 de enero de 2026