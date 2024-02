¿Cómo van las elecciones municipales de República Dominicana, hasta ahora?

La República Dominicana tiene hoy una cita con la democracia en sus elecciones municipales. La Junta Electoral Central (JCE) instó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto. Pero, ¿Cómo va el proceso hasta este mediodía? A continuación los detalles.

Algunos colegios electorales abrieron tarde

Aunque el horario oficial pautado para el inicio de las votaciones fue las 7:00 de la mañana, en realidad hubo varios colegios electorales que abrieron tarde.

No obstante, dirigentes políticos y candidatos como Víctor Fadul, candidato a alcalde de Santiago por el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, le restaron importancia a este elemento señalando que estas son cosas que siempre pasan.

La participación ha ido aumentando en elecciones municipales

En las primeras horas de la mañana, la asistencia de la ciudadanía fue tímida. En Barahona, por ejemplo, los centros de votaciones no estuvieron fluidos al inicio de la jornada.

Sin embargo, conforme ha ido avanzando el día, aumenta el número de personas que se presenta a las urnas. En el caso del Ensanche La Fe, en las escuelas se observaron a media mañana filas muy largas de personas para ir a votar.

Los candidatos, candidatas y dirigentes políticos votaron temprano

Unos que sí madrugaron para ir a las urnas fueron los candidatos, candidatas y dirigentes políticos de los distintos partidos y organizaciones políticas votaron temprano.

La primera fue Virginia Antares Rodríguez y Franiel Genao, candidata a la presidencia y a la alcaldía de Opción Democrática, respectivamente.

El segundo fue el expresidente de la República, Hipólito Mejía, quien olvidó su cédula. “Tengo una segunda cédula y la traen ahí”, expresó el exmandatario, quien en un inicio pretendía votar haciendo uso de una fotografía digital del documento, pero al no ser admitido de esta forma, pidió a su chofer que buscase en su vehículo una copia con la que contaba.

Elecciones municipales

Pero a esta hora ya han votado el presidente Luis Abinader, Leonel Fernández, Domingo Contreras, Carolina Mejía, Manuel Jiménez, Luis Alberto, Dio Astacio, Víctor Fadul, Ulises Rodríguez, la vicepresidenta de la República, Joel Santos, Gonzalo Castillo, Omar Fernández, Karina Aristy, Cristina Lizardo, entre otros.

Elecciones municipales: Una persona muerta

El coordinador nacional de la Campaña Municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Pedro Richardson, acusó a la oposición de intentar crear un estado de pánico y temor con las agresiones que están siendo víctimas dirigentes perremeistas en las últimas horas.

Richardson quien junto a Kelvin Cruz y Víctor D’Aza constituyen la dirección nacional de la campaña municipal del PRM, condenó el asesinato anoche del dirigente Daniel Pérez en el frente de la casa del alcalde distrital de Los Jovillos, Azua, Tomas Contreras.

También el ataque a tiros al vehículo del alcalde municipal de Hostos, Alcadio Rosa, cuando llegaba a su casa el viernes, y la agresión a tiros a militantes perremeístas en Cotuí ayer dejando cuatro heridos.

Le puede interesar: Las elecciones municipales de República Dominicana en imágenes

Llamado a asistir de manera cívica a elecciones municipales

Todos los candidatos, candidatas y dirigentes políticos que han sido entrevistado por la prensa coinciden en un mensaje clave: llamar a la ciudadanía a que vote y que voten en paz.

De manera reiterada el mensaje ha sido al civismo y a la participación masiva.

Elecciones municipales

Reporte de lugares donde no se acreditan delegados

El presidente del partido País Posible, Milton Morrison, denunció este domingo que en los colegios electorales donde llevan candidaturas propias en el nivel de regidores, no están permitiendo la acreditación de los delegados del Partido País Posible.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta X, donde indicó además que «existe un amplio desconocimiento de la resolución 04-2024 (modificada por la resolución 08-2024) sobre delegados ante los colegios electorales por las autoridades de mesas de la Junta Central Electoral (JCE).

No obstante, la Junta Central Electoral (JCE) reiteró la mañana de este domingo a los partidos políticos que cuando se trate de una alianza, la organización que personifique dicho acuerdo sólo podrá acreditar un delegado y su suplente ante cada colegio electoral para el nivel o los niveles de elección que estén comprendidos.

«Se recuerda que según lo establecido en la resolución 4-2024, cuando un partido político haya pactado alianza en alguno o algunos de los niveles de elección, pero acude sin alianza en los demás niveles, tendrá derecho de acreditar un delegado y su suplente en cada Junta electoral, Oficinas de Coordinación de logística Electoral en el Exterior (OCLEE) y Colegios Electorales para el nivel o los niveles de elección no comprendidos en la alianza», dijo el organismo.

Agregó: «En los casos de los niveles donde se concurre aliado, la representación estará siendo asumida por el partido que personifica la alianza. Asimismo, todos los delegados/as acreditados ante cada colegio electoral, independientemente de las organizaciones políticas, alianzas o coaliciones que representen, podrán estar presentes en todas las operaciones relativas al escrutinio de cualesquiera de los niveles que se realice en los colegios electorales ante los cuales estén acreditados».

Problemas con prensa acreditada en elecciones municipales

Santiago. La Policía Militar Electoral en el recinto electoral ubicado en la escuela básica Luciano Díaz, de esta ciudad, ha impedido el acceso de la prensa acreditada por la Junta Central Electoral (JCE).

Además de prohibir la entrada a los medios, el sargento Matos de la Cruz dijo que a los reporteros del periódico Hoy que la acreditación que tenían había sido adquirida de manera irregular.

«Ustedes no pueden entrar porque no se le está permitido«, dijo el agente policial de manera expresa.

En la Luciano Díaz no se supo si había iniciado o no el proceso electoral como estaba pautado a las 7:00 de la mañana, ya que la seguridad militar electoral impidió el paso.

Algunos no han podido votar en bermudas y/ o pantalones cortos

El locutor y productor de radio Alberto Vargas denunció que no le permitieron votar por tener pantalones cortos. No obstante, varias personas han comentado que en diversos centros de votación han visto votar sin problemas a personas en bermudas y la JCE había informado que sí se podía.

SOBRE LAS ELECCIONES MUNICIPALES

En estas elecciones se escogerá a 158 alcaldes, 1.164 ediles, 235 directores municipales y 735 vocales, en una convocatoria a la que pueden concurrir algo más de 8,1 millones de dominicanos, para ejercer su derecho al voto en 16.851 colegios electorales en 4.295 recintos habilitados por la JCE.