¿Comprar terrenos del Jet Set para un monumento?: Conozca la respuesta del diputado

El diputado de San Pedro de Macorís por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Arredondo, se refirió a la posibilidad de comprar los terrenos de la discoteca Jet Set, para crear en ese espacio un monumento cultural u otra edificación en homenaje a las 221 víctimas mortales del siniestro.

En conversación exclusiva con el periódico Hoy, el legislador dijo que prefiere esperar que los dolientes de todo el país pasen el proceso de duelo, para luego «hablar sobre esos temas«, cuando quien suscribe le preguntó sobre una carta que supuestamente había sido firmada por él con la proposición al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

Miguel Arredondo.

«Mira lo que pasa: alguien de la familia agradeció eso, pero dijo que prefería que esperáramos que salgamos de esto. Entonces nosotros, porque somos varios, le prometimos que no vamos a hablar de eso hasta que pase por un tiempo, y no me gustaría fallarle a la palabra a la familia», aseguró el congresista.

La misiva, que fue publicada en redes sociales, dice que la compra de los terrenos de ese centro de entretenimiento, sería para «para convertirlo en un museo histórico, cultural, educativo, turístico, deportivo y de reflexión, con las fotos y atuendos» de los cientos de fallecidos.

Al momento de la publicación de esta nota seguían las cientos de sepelios en varios puntos del país, mientras el duelo nacional extendido por otros tres días por el presidente Luis Abinader, se siente en toda la sociedad dominicana.

El derrumbe en la discoteca ocurrió a eso de las 12:45 de la madrugada del martes 8 de abril. En la tragedia también resultaron heridas 189 personas.