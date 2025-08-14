Comprobantes de pago: ¿Por qué nunca debes tirarlos?

Un comprobante de pago es un documento que demuestra la realización de una transacción financiera.

Su importancia radica en su valor probatorio, legal y fiscal, ya que evidencia pagos o recepciones de dinero.

Según Kaspersky Lab, empresa líder en seguridad informática, indicó que los comprobantes emitidos por los cajeros automáticos, los cuales contienen datos personales que los delincuentes diseñen estrategias de fraude que pueden poner en riesgo tus finanzas.

Por ejemplo, si un estafador recupera un recibo desechado, podría utilizar los datos para contactar al titular del recibo, haciéndose pasar por el banco y solicitando información adicional bajo pretextos falsos. Este método, conocido como phishing, es uno de los fraudes más comunes en la actualidad.

Conserva tus comprobantes

Foto de internet

Si bien la digitalización de los servicios bancarios ha simplificado el manejo de nuestras finanzas, conservar los comprobantes físicos sigue teniendo ventajas. En primer lugar, estos documentos son pruebas tangibles de las operaciones realizadas, lo que puede ser crucial en caso de discrepancias o problemas con el banco.

Por ejemplo, si el saldo mostrado en tu cuenta no coincide con el monto retirado, un comprobante físico puede ser la evidencia necesaria para presentar una reclamación formal. Aunque las aplicaciones móviles y la banca en línea registran todas las operaciones, un registro físico puede ser una garantía adicional en situaciones imprevistas.

Además, los comprobantes son una herramienta valiosa para quienes buscan llevar un control financiero más detallado. Revisarlos periódicamente permite identificar patrones de gasto, ajustar presupuestos y detectar movimientos inusuales que podrían pasar desapercibidos en un sistema digital.

Cómo manejar los comprobantes de forma segura

Para evitar riesgos, es fundamental adoptar prácticas responsables al manejar estos documentos:

Cruza los datos con tus registros digitales: Verifica que las transacciones reflejadas en los comprobantes coincidan con las registradas en tu banca en línea. Esto te ayudará a identificar cualquier irregularidad de manera oportuna.

Conserva los comprobantes en un lugar seguro: Guarda los recibos en un archivo organizado por fecha o tipo de transacción. Esto facilitará su consulta si necesitas corroborar una operación o realizar algún trámite.

Destrúyelos adecuadamente al desecharlos: Si decides deshacerte de un comprobante, no lo tires al basurero sin más. Utiliza una trituradora de papel o rómpelo en pedazos pequeños para que sea prácticamente imposible reconstruir la información.

También leer: Comprobantes de pago