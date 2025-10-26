Comunicación asertiva: el lenguaje que mejora la vida profesional y cotidiana

En un mundo laboral donde las habilidades técnicas ya no bastan, una nueva protagonista se abre paso silenciosamente en oficinas, salas de reuniones y chats corporativos: la comunicación asertiva. Este estilo comunicativo, que busca el equilibrio entre la franqueza y el respeto, se está convirtiendo en un requisito esencial no solo para la productividad profesional, sino también para la convivencia secular, en todos los ámbitos de la vida.

Más que hablar bien saber cómo decirlo

La comunicación asertiva no es simplemente “hablar bonito” ni ser condescendiente. Es la capacidad de expresar ideas, necesidades y límites con claridad, sin recurrir a la agresión ni a la pasividad. Según la definición clásica del psicólogo Andrew Salter, es un estilo que permite «expresar con eficacia emociones honestas en defensa de los propios derechos, sin negar los de los demás».

Este tipo de comunicación cobra especial relevancia en entornos donde el trabajo en equipo, la presión de resultados y las relaciones humanas se entrelazan a diario. En palabras de la investigadora Jacqueline Brayman, quien estudió su impacto en fábricas manufactureras de Estados Unidos, “la comunicación asertiva reduce la hostilidad organizacional y mejora la productividad, además de fortalecer la confianza entre empleados” (Western Michigan University, 1988).

Los números respaldan lo que muchos ya perciben en la práctica. Un estudio citado por la revista The Future of Business and Technology encontró que el 100 % de los empleados encuestados percibía que la comunicación asertiva aumentaba su eficiencia laboral. De hecho, el 95.8 % calificó la comunicación como “extremadamente importante” para realizar sus tareas cotidianas. En tanto, otro informe publicado por Simon & Simon en Reino Unido indicó que el 79 % de los empleados cree que la calidad de la comunicación que reciben de sus superiores impacta directamente en su desempeño y claridad de objetivos.

Lejos de ser una moda corporativa, este enfoque se revela como una herramienta práctica para todo ser humano que desee desenvolverse con mayor efectividad —en el trabajo, en el hogar, en una comunidad o en un espacio religioso—. En entornos seculares, donde se convive con personas de diversas creencias y valores, la asertividad permite evitar juicios innecesarios, fomentar el respeto mutuo y construir puentes en lugar de muros.

Hablar con firmeza, sin herir

El protocolo para desarrollar la comunicación asertiva es accesible, pero requiere práctica. Según expertos en desarrollo organizacional, como los del Instituto Niágara (Canadá), lo esencial es usar una fórmula básica: describir el hecho, expresar el sentimiento, manifestar la necesidad y proponer una solución. Por ejemplo: “Cuando el informe no se entrega a tiempo, me preocupa porque afecta mi planificación. Necesito que acordemos un nuevo plazo. ¿Podemos hacerlo juntos?”.

Este tipo de mensaje reduce la posibilidad de confrontación y aumenta las probabilidades de entendimiento, ya que no acusa, no impone, ni manipula.

Además, escuchar activamente, usar el lenguaje corporal de forma coherente y elegir el canal adecuado (reunión, correo o llamada) son claves del proceso. Como bien señala el artículo científico publicado en la revista Indecs (2024), los líderes con estilo comunicativo asertivo generan más compromiso, mientras que los agresivos o pasivos obtienen el efecto contrario: desmotivación y rotación de personal.

Más allá del ámbito laboral, la asertividad tiene aplicaciones directas en la vida secular. En comunidades diversas, donde conviven visiones políticas, religiosas o filosóficas distintas, la capacidad de expresar puntos de vista con respeto puede prevenir rupturas y polarizaciones. Un ciudadano que se comunica con asertividad evita los extremos del silencio cómplice o el ataque verbal.

“Aprender a decir ‘no’ sin culpa, a negociar sin manipular y a expresar opiniones sin herir son habilidades que deberían enseñarse desde la escuela”, afirma la psicóloga argentina María Laura Quiñones, especialista en comunicación interpersonal. En un mundo cada vez más ruidoso, escuchar y hablar con respeto se está convirtiendo en una forma de resistencia civilizada.

El principal obstáculo para implementar la asertividad es el miedo al conflicto. Muchas personas prefieren callar antes que confrontar, por temor al rechazo. Sin embargo, los expertos coinciden en que evitar los conflictos no los resuelve, sólo los posterga. La psicóloga clínica y autora Susan Heitler sostiene que “la asertividad bien ejercida previene conflictos mayores y abre la puerta a soluciones creativas”.

Otro reto es el contexto digital. En el mundo híbrido o remoto, la falta de tono de voz y lenguaje corporal dificulta la interpretación de los mensajes. Por eso, la asertividad digital requiere un esfuerzo adicional: revisar el tono de los correos, usar emoticonos cuando sea adecuado y, en caso de duda, optar por una videollamada.

La implementación de la comunicación asertiva implica, en muchos casos, un cambio cultural. Algunas organizaciones promueven indirectamente el silencio, el individualismo o el autoritarismo. En ese marco, hablar claro y con respeto puede ser visto como un acto de valentía.

No obstante, los beneficios están a la vista. Según un informe del portal Expert Market, las empresas con buena comunicación interna pueden aumentar su productividad en hasta un 25 %. Y esto no se logra con más reuniones, sino con conversaciones más honestas.

Al decir bien las cosas cambian las realidades

En un mundo saturado de información y urgencias, la comunicación asertiva se presenta como un recurso transformador. No es sólo una técnica de oficina, sino una forma de vivir. Permite convivir sin agredir, colaborar sin someterse, liderar sin dominar. En palabras de la escritora estadounidense Brené Brown: “La claridad es amabilidad”.

Y es que, finalmente, saber decir lo que uno piensa, siente y necesita —de forma clara y sin herir— puede ser la diferencia entre un entorno de tensión y uno de crecimiento. Tanto en la oficina como en la vida diaria, hablar bien puede ser, también, una forma de construir paz.