Comunicado de Gloria Trevi tras nuevas acusaciones de abuso infantil

Gloria Trevi se pronunció ante las acusaciones legales que afronta en Estados Unidos, por su supuesta participación en abuso de menores, esto de acuerdo con una publicación de la revista Rolling Stone.

«Mis palabras se dirigen a todos los que están leyendo esto y escuchando cosas sobre mí sin conocer el trasfondo de la situación, ni la verdadera historia», dice al inicio el texto publicado en sus redes sociales.

Le podría interesar leer: Gloria Trevi y Sergio Andrade enfrentan nueva demanda de abuso infantil

«Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí», enfatizó la artista.

Además, Trevi manifestó la tristeza que le causa el que se reviva ese episodio de su vida.

«Es muy doloroso para mi y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta. Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora, ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas la evidencias y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado», aseguró.

Finalmente, Trevi dijo que sigue buscando justicia por haber sido acusada y encarcelada injustamente hace más de 20 años y continuará defendiendo su inocencia.

«Por esa razón soy yo la que tengo desde hace muchos años una demanda en los Estados Unidos para llevar a corte a mis difamadores, les pido ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y esperar a conocer los verdadero hechos, yo seguiré adelante, trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso», concluyó.