Las reacciones de legisladores de las diferentes bancadas contra el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en el país no se detienen, en esta ocasión incluyendo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco se refirió al tema.

Pacheco fue reiterativo en señalar que los problemas que ocurran en el lado haitiano no puede afectar la parte dominicana.

“Lo único que queremos como dominicanos es que podamos tener de la comunidad internacional la racionalidad para que los problemas que ocurran de aquel lado no afecten no solo a la República Dominicana”, indicó el presidente de los legisladores.

Asimismo, el vocero del Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Julio Campos, leyó hoy un documento en el que reiteró que ninguna otra nación ha hecho más por Haití que la República Dominicana.

“Ninguna otra nación del mundo ha hecho más por Haití que la República Dominicana, por lo que consideramos exagerados y fuera de la realidad los criterios establecidos en el reciente comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana”, dijo el legislador peledeísta.

Sin embargo, el vocero del Partido Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, condenó que sean deportados niños sin el acompañamiento de sus padres, así como mujeres en estado de embarazo avanzado.

“Hay deportaciones por ejemplo de niños no acompañados, eso no se puede hacer, ningún país del mundo lo puede hacer. No lo puede hacer Estados Unidos pero tampoco lo puede hacer República Dominicana. Deportaciones de mujeres con un estado avanzado de embarazo, eso no lo puede hacer Estados Unidos pero tampoco lo puede hacer la República Dominicana, entonces tenemos que definir como país cual es nuestra política migratoria, enfrentar las mafias”, puntualizó Horacio Rodríguez.

En el día de ayer otros legisladores expresaron su repudio al comunicado de la Embajada de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana en relación a las detenciones migrantes indocumentados.

Migración sobre deportaciones de haitianos

La Dirección General de Migración (DGM), informó en el día de hoy martes que en los últimos 6 días ha repatriado hacia su país de origen a 6,492 indocumentados, detenidos en operativos realizados en diversos puntos de la geografía nacional desde la semana pasada, en cumplimiento a lo que establece la ley 285-04 sobre migración.

Los operativos de interdicción migratoria fueron realizados en diversas provincias y comunidades del país, entre ellos, Santo Domingo, Santiago, La Vega, Jarabacoa, Dajabon, Elías Piña, Barahona, Azua y Pedernales, entre otras.

En Distrito Nacional fueron detenidos 1,871 indocumentados, en Santiago 1,744 fueron los interdictados, mientras que en La Vega y Jarabacoa, los agentes Migratorios detuvieron 263, en Dajabón, 549, Elías Piña106, Jimaní 345, Pedernales 194, y en las comunidades de Benerito 366, y los Pilones 84.