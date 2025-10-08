Comunicadoras venezolanas protagonizaron episodio 4 de Migrantes

La migración venezolana hacia República Dominicana ha dejado una profunda huella en la cultura, la gastronomía, la economía y, de manera muy visible, en los medios de comunicación. El cuarto episodio de la serie Migrantes, transmitido por Telesistema canal 11 y conducido por Millizen Uribe, se dedicó a contar las historias de comunicadoras venezolanas que encontraron en el país una nueva plataforma para ejercer su pasión: comunicar.

Entre las protagonistas del capítulo figuran Katherine Hernández, periodista y presentadora que ha trabajado en espacios informativos de CDN y programas radiales; Elianta Quintero, reconocida por su presencia en televisión y radio con un estilo cercano y empático; Ana Carmen León, actriz y locutora, quien ha desarrollado su carrera en el entretenimiento dominicano; y Beba Rojas, actriz y comunicadora, destacada en producciones locales y formatos televisivos de humor y variedades.

“República Dominicana nos abrió las puertas y nos permitió seguir haciendo lo que amamos: comunicar”, expresó Elianta Quintero durante el programa.

Por su parte, Katherine Hernández destacó: “Ser migrante en los medios es un reto doble: demostrar profesionalismo y al mismo tiempo integrarse a una nueva cultura”.

El episodio mostró cómo estas profesionales no solo continuaron con sus carreras, sino que también aportaron frescura, creatividad y diversidad a la comunicación dominicana. Su participación en los medios locales simboliza la capacidad de la migración venezolana para integrarse, reinventarse y sumar al desarrollo cultural del país.

“La migración venezolana no solo habla de necesidad, sino también de valentía, resiliencia y esperanza compartida”, afirmó Millizen Uribe, quien además resaltó el papel transformador de la comunicación en los procesos migratorios.

El programa también combinó historias de resiliencia y cultura. Desde el relato del cantautor Ricardo Aguilar, quien llegó solo con su guitarra, hasta la voz de la escritora Siddhartha Mata, autora de Un país que huye: migrantes, cada testimonio reflejó la fortaleza de quienes dejaron Venezuela para rehacer su vida en suelo dominicano.

También destacó el impacto en la gastronomía y el comercio de las arepas y los tequeños y las populares cachapas, en restaurantes como Cacharepa, dirigido por Josué Bello, se han consolidado como referentes en Santo Domingo, combinando tradición con innovación.

Con la producción de Gelen Gil, Migrantes continúa consolidándose como una propuesta televisiva innovadora que combina documental, entretenimiento y emoción, dando voz a las comunidades que enriquecen la identidad dominicana.

Sobre Migrantes

Es una producción de temporada transmitida los sábados a las 9:00 p.m. por Telesistema, canal 11. Bajo la conducción de Millizen Uribe y la producción de Gelen Gil, el programa mezcla documental, entretenimiento y emoción para toda la familia, mostrando cómo la migración ha transformado la República Dominicana en distintos ámbitos de su vida social y cultural.

La propuesta sabatina cuenta con un equipo técnico de primera línea dio vida a esta propuesta: Realización y Dirección de fotografía: José Luis Alcántara. Edición: Orlando Almonte. Fotografía: Junior Reynoso. Coordinación y Asistencia de Producción: Malena de Jesús, Jolie Ventura y Jenniffer Peguero. Estilismo: Radhamés Espíritu. Maquillaje: Patty Astacio. Peinado: Malyoret Pujols.

Más que una serie, Migrantes se propone ser una ventana para reafirmar la identidad dominicana como la de un pueblo solidario y acogedor, y una invitación a reconocer que la historia del país no se entiende sin el aporte de los inmigrantes.

