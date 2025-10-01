 A ritmo de “Salve a San Miguel Arcángel”, comunidad El Gorro demanda reinicio de carretera

  • RAFAEL SANTOS
A ritmo de una “Salve a San Miguel Arcángel” residentes de esta comunidad demandaron de las autoridades nacionales y de esta provincia Hermanas Mirabal, el reinicio de la carretera que los comunica tanto con el municipio de Salcedo como de Tenares.

Reunidos en una de las residencias de la zona, los habitantes de El Gorro, cantaron una improvisada Salve, la cual con pancartas y letreros alusivos al tema era respondida por un coro que entre reflexiones líricas dejaba mostrar su descontento.

En la actividad comunitaria-religiosa participó además el ex vicepresidente de la República, el doctor Jaime David Fernández Mirabal, el cual según  supo este medio, se ha constituido en un soporte para las diversas comunidades de esta provincia.

“Salve San Miguel

Ay santo bendito

Mándale el arreglo

A este caminito

Mándale el arreglo a este caminito”.

“Mándele una cosa al ingenierito

Que sino no lo cumple

Le deje chiquito

Que si no lo cumple lo deje chiquito”.

Datos

La carretera de algo menos de 3 kilómetros según fuente consultada por este medio, le fue adjudicada mediante licitación ordinaria a la Compañía Pinsa S.A., que preside el ingeniero Ramón Gómez, en el 2019, en donde además se tenía contemplada la reconstrucción de la red que cubre Las Lilas- Cruce de Marina Gil, en Monte Adentro. También de Los Hoyos, Las Jaguitas y El Placer, respectivamente.

En febrero del citado año, a dicha compañía se le entregó el primer avance para las obras, en donde según se dijo, la citada compañía “le hizo algo”, pero a partir de ahí es muy poco lo que se le ha hecho, ya que a esta y a las demás carretera solo se le hace algo cuando en la zona surgen movimientos de protestas improvisadas.

“No queremos que se nos meta dentro del mismo paquete de las protestas que habrá en Salcedo la semana próxima, pero si queremos que se nos cumpla, que se nos reconstruya la carretera, que si es posible le quiten la obra al ingeniero Gómez, ya que este lo que nos tiene es de relajo, se ha burlado de nosotros”, dijo una fuente que pidió no revelar su nombre.

De igual manera los residentes de El Gorro les hicieron un llamado a las autoridades de la provincia hermanas Mirabal tanto a la gobernadora Lissette Nicasio como al diputado Félix Hiciano, entre otros, para que visiten la comunidad y comprueben, según expresan, el calvario que le toca vivir, sobre todo en épocas de lluvias cuando el camino se torna intransitable.

También leer: Cámara de Diputados aprueba más de 300 demandas de obras solicitan legisladores

RAFAEL SANTOS

RAFAEL SANTOS

Periodista con experiencia desde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con Maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación Política y la Imagen Política, entre otros.

Además autor de 11 libros publicados con temas que tienen que ver con la historia, la crítica literaria, biografía y otros que esperamos publicar en los próximos meses.

