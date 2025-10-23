Comunidades de Barahona incomunicadas por crecida de ríos tras paso de Melissa

Comunidades incomunicadas en Barahona por crecida de ríos tras paso de la tormenta Melissa Varias comunidades del municipio de Paraíso, en la provincia de Barahona, permanecen incomunicadas este jueves como consecuencia de las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa, que continúa afectando el sur del país.

La gobernadora provincial, Oneida Féliz, informó que la crecida del río Nizaíto ha dejado aisladas a comunidades como El Platón, La Caoba, La Lanza, Cortico, Cachote y El Toro, ubicadas en la zona montañosa de Paraíso.

“Aunque las lluvias continúan, hasta el momento no se han reportado daños humanos ni situaciones graves, más allá de la saturación de los suelos y la caída de árboles en distintos puntos de la provincia”, señaló Féliz.

Además, el tránsito entre Barahona y Pedernales se ha visto afectado por la caída de árboles en el tramo entre Ciénega y Enriquillo, lo que ha generado obstrucciones temporales en la vía principal.

Las autoridades locales han desplegado brigadas de asistencia y evaluación de daños, mientras se mantiene la alerta roja en la provincia por acumulados de lluvia y riesgo de inundaciones.