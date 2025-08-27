Comunidades dominicanas en NY exigen atención del gobierno

Nueva York. Dominicanos pertenecientes a la «Coalición por la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes y la Comunidad» en esta ciudad, se muestran sorprendidos por los US$63,153.1 millones que sus connacionales han enviado en remesas a la RD, desde el 2019, y el gobierno del presidente Luis Abinader no atienda sus necesidades.

El gobierno del PRM mantiene en el olvido a los quisqueyanos del exterior, aparte de mantener injustificadamente el cobro de los $10 dólares (RD$620.00) a cada dominicano que viaja a su propio país, manteniendo con un subterfugio para devolvérselo, especifican en documento de prensa.

«Tomando como base la reciente declaración del aguerrido y respetado dirigente comunitario y de la izquierda en la Gran Manzana, Luis Mayobanex Rodríguez, el presidente no ha cumplido con las comunidades dominicanas establecidas en el exterior, y su administración ha sido prolija en palabras y escasa en realizaciones», apuntan.

Citan el incumplimiento de la «Agenda Integral de Cooperación y Desarrollo de las Diáspora Dominicana», entregada al propio presidente por el congresista Adriano Espaillat.

Ha olvidado promesas como «apalancar» las millonarias remesas de nuestros migrantes, darle un carácter más productivo, identificar mecanismos para abaratar su costo de envío, brindarle capacidad de crédito al receptor e incluso excepciones fiscales al remisor si hiciera inversiones en el país.

No ha bajado el costo en las transacciones de las remesas, que de acuerdo a estudios oficiales pudieran bajar de un 6.79 % a un 3 %, lo que se traduciría en un ahorro de más de 380 millones de dólares para los remesadores.

Mantener en un estado de indefensión e incertidumbre a miles de dominicanos adquirientes de propiedades al no contar con un eficaz sistema de protección y seguridad jurídica.

Olvidó su palabra de acabar con los múltiples impuestos con que el Estado penaliza la compra de tickets aéreos y su oferta de revisar los altos precios de los documentos consulares.

«Nuestros hijos menores de edad al viajar a RD si pasan más de 30 días en el país, sus padres tienen que pagar US$50 dólares (RD$3,100) y subiría procesualmente dependiendo del tiempo de estadía».

Los aportes, solo en remesas, resultan fundamental para la estabilidad macroeconómica del país y para satisfacer necesidades humanas básicas a millones de personas desatendidas por el Estado.

«Bajo este gobierno se confirma lo que resultó conducta bajo los anteriores, de que los migrantes dominicanos tenemos deberes para con nuestro pueblo y país, pero escasos derechos, como bien lo indica Mayobanex Rodríguez», expresan.

«En los ultimos 5 años, y 6 meses del presente 2025, han remesado por canales formales a RD los US$63,153.1 millones. 1- 2019 la suma de US$7,087.0 millones. 2- 2020 se situó en US$8,219.3 millones. 3- 2021 alcanzó $10,402.6 millones. 4- 2022 en $9,856.5 millones. 5- 2023 la cantidad de $10,157.2 millones. 6- 2024 la suma de $10 mil 756 millones. 7- Y en 2025, desde enero a julio, $6 mil 874 millones. Estamos huerfanos los dominicanos en el exterior», expresan.

Firman el documento Gladys Sánchez, Leonardo Iván Domínguez, Vivian Martínez Arango, Jimmy Valdez Osaku, Rolando Almonte, Estela Vásquez, José Luis Keppis, Priscila Núñez, Rafael Sención, Roberto Castillo, Milagros Ricourt, Frank Mejía, Francisco Reyes.

Asimismo, Armando Miase , Gregorio Mercedes, Elvin Soto, José Pichardo, Julio César Rosario, Yeo Santana, Illio Pérez, Héctor Gerardo, Priamo Luzón, Miguel Peña, Carlos Montes de Oca, Jesús Santana, Antonio Gutiérrez y Ramón Jiménez.