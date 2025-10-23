Comunidades que están sin luz por avería en la línea de transmisión Dajao

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que, desde anoche a las 7:30 p.m., se produjo una avería en la línea de transmisión Dajao, la cual afecta a varias comunidades de la provincia de Monte Plata.

Según lo informado, las zonas afectadas por esta interrupción son: Monte Plata, Bayaguana, Sabana Grande de Boyá, Parque Fotovoltaico Monte Plata Solar.

«Desde el momento del evento, brigadas de la ETED trabajan sin descanso para localizar y resolver la falla. Sin embargo, las labores se han visto severamente obstaculizadas por las condiciones climáticas adversas en la zona, incluyendo fuertes lluvias, caminos de acceso cerrados y la crecida de ríos y cañadas, lo que ha impedido localizar el punto exacto de la avería durante la noche», indicó la entidad.

Leer más: Seguimiento a Melissa: ¿Dónde está la tormenta que mantiene en alerta a las autoridades y a la población?

Agregó que, como parte de los trabajos de reparación, en la mañana de hoy la línea LT 69 Dajao-Monte Plata está siendo recorrida con drones para detectar la avería.

«Las brigadas trabajan arduamente para restablecer el servicio a los residentes de la zona afectada en el más breve tiempo posible», dijo.

Finalmente, ETED pidió disculpas a los clientes y residentes por los inconvenientes que esta situación les pueda causar.

