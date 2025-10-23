Comunidades que están sin luz por avería en la línea de transmisión Dajao

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que, desde anoche a las 7:30 p.m., se produjo una avería en la línea de transmisión Dajao, la cual afecta a varias comunidades de la provincia de Monte Plata.

Según lo informado, las zonas afectadas por esta interrupción son: Monte Plata, Bayaguana, Sabana Grande de Boyá, Parque Fotovoltaico Monte Plata Solar.

«Desde el momento del evento, brigadas de la ETED trabajan sin descanso para localizar y resolver la falla. Sin embargo, las labores se han visto severamente obstaculizadas por las condiciones climáticas adversas en la zona, incluyendo fuertes lluvias, caminos de acceso cerrados y la crecida de ríos y cañadas, lo que ha impedido localizar el punto exacto de la avería durante la noche», indicó la entidad.

Agregó que, como parte de los trabajos de reparación, en la mañana de hoy la línea LT 69 Dajao-Monte Plata está siendo recorrida con drones para detectar la avería.

«Las brigadas trabajan arduamente para restablecer el servicio a los residentes de la zona afectada en el más breve tiempo posible», dijo.

Finalmente, ETED pidió disculpas a los clientes y residentes por los inconvenientes que esta situación les pueda causar.