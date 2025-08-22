Comunitarios protestan por falta de agua potable

Santiago.- Moradores del barrio Las Mercedes, en comunidad de La Barranquita, de este municipio, montaron un piquete en demanda de la conexión de las redes hídricas que les permita el suministro de agua potable.

Afirmaron que debido a la escasez tienen que pagar RD$100.00 por un camión de agua cisterna que apenas les alcanza para cubrir una mínima parte de sus necesidades.

Marino Morán, presidente de la Junta de Vecinos del barrio Las Mercedes, informó que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), ha tomado más tiempo del esperado para concluir la obra, mientras la comunidad reclama por el servicio del preciado líquido. “Ya las redes están listas, pero se le ha hecho muy difícil a Coraasan hacer la conexión y la comunidad nos presiona para que las autoridades resuelvan el problema”, dijo elpresidente de la Junta de Vecinos de esta comunidad.

Los moradores de Las Mercedes expresaron que ya no pueden seguir costeando el precio del camión de agua cisterna, por lo que confiaron en que las autoridades buscarán una solución al respecto.