Comunitarios protestan por falta de agua potable

La comunidad reclama agua.

Santiago.- Moradores del barrio Las Mercedes, en comunidad de La Barranquita, de este municipio, montaron un piquete en demanda de la conexión de las redes hídricas que les permita el suministro de agua potable.

Afirmaron que debido a la escasez tienen que pagar RD$100.00 por un camión de agua cisterna que apenas les alcanza para cubrir una mínima parte de sus necesidades.

Marino Morán, presidente de la Junta de Vecinos del barrio Las Mercedes, informó que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), ha tomado más tiempo del esperado para concluir la obra, mientras la comunidad reclama por el servicio del preciado líquido. “Ya las redes están listas, pero se le ha hecho muy difícil a Coraasan hacer la conexión y la comunidad nos presiona para que las autoridades resuelvan el problema”, dijo elpresidente de la Junta de Vecinos de esta comunidad.

Puedes leer: Todo lo que debes saber sobre la avería en el Gran Santo Domingo 

Los moradores de Las Mercedes expresaron que ya no pueden seguir costeando el precio del camión de agua cisterna, por lo que confiaron en que las autoridades buscarán una solución al respecto.

José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones públicas.

Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.

Ganador de la Segunda Edición del Concurso Nacional de Periodistas Unión Europea – República Dominicana y Premio Municipal de la Juventud otorgado por el Ayuntamiento de Santiago.

Fue vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Santiago.

Periodista por convicción.

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 20 de agosto de 2025

Maduro se Maduró

Maduro se Maduró

Código Penal y la responsabilidad penal de las empresas

Código Penal y la responsabilidad penal de las empresas

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

La Voz del Paciente RD: La SISALRIL y la DIDA protegen a los afiliados

La Policía revela nuevos detalles sobre la muerte de la influencer dominicana Ariela “La Langosta”

La Policía revela nuevos detalles sobre la muerte de la influencer dominicana Ariela “La Langosta”

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

