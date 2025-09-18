La comunidad Santiago Apóstol, en Hato Nuevo de Manoguayabo, ha levantado su voz para denunciar la situación en la que se encuentra el área verde que pertenece al sector. Aseguran que este espacio se encuentra en constante amenaza por invasores.

Yeny Alcántara, presidenta de la junta de vecinos de la localidad, manifestó a periodistas de Hoy Digital, en lsu serie de reportajes de “Hoy en tu barrio”, la preocupación ante lo que considera un abandono de las autoridades municipales y del Gobierno central.

Según sus declaraciones, el área verde de Santiago Apóstol ha sido objeto de múltiples intentos de ocupación ilegal, lo que mantiene en alerta a los moradores.

«Esta zona ha sido amenazada pon invasores, y la hemos salvado en varias ocasiones porque yo creo que en todo Santo Domingo Oeste la única zona apta para un área de recreación es esta», manifestó Alcantara.

Además, agregó que “ese espacio puede convertirse en un espacio multiuso, una cancha o un parque para nuestros niños, jóvenes y adolescentes, pero en cambio lo que tenemos hoy es arrabalización, basura y descuido».

El sueño de un parque comunitario

La junta de vecinos ha propuesto en reiteradas ocasiones que el terreno sea reacondicionado como un parque multiuso, con canchas deportivas, áreas infantiles y espacios de esparcimiento. Según los comunitarios, esta iniciativa no solo elevaría la calidad de vida en el sector, sino que también serviría como herramienta de prevención frente a la delincuencia.

Alcántara reveló que en Manoguayabo no se han quedado de brazos cruzados ante la situación. Explicó que han desarrollado diseños y planos que podrían servir como guía para la construcción de un centro comunitario, todo pensado en función de las necesidades de los habitantes de Santiago Apóstol.

Yeny Alcántara, habla sobre área verde. Foto: Arlenys Castillo.

Situación del área verde en la actualidad

En el recorrido realizado por periodistas de Hoy Digital, en el área verde de la localidad, se visualizó una feria mecánica, con diferentes juegos de recreación como carrusel, columpios, entre otros.

Moradores de Manoguayabo expresaron que ese parque de diversión lleva menos de un mes y que inicialmente se hizo de manera provisional.

«Esta feria mecánica no fue puesta por la comunidad», explicó la presidenta de la junta de vecinos.

Igualmente, denunció el cúmulo de basura que arropa los alrededores de la feria mecánica, dice que el ayuntamiento no realiza la recorrida de basura , pese a tener instalados los juegos mecánicos.

Vecino de la barriada Gerardo Benite. Foto: Arlenys Castillo. Área verde de Santiago Apostol. Foto: Arlenys Castillo.

También, una de las vecinas de la barriada, quien pidió que no revelaran su identidad, dijo: «Esta feria que pusieron en nuestra área verde, aunque sea para el entretenimiento de la comunidad, no le dan mantenimiento; eso está lleno de basura y es un riesgo para nuestros niños».

Otro, como Gerardo Benítez, manifestó que «estamos solos, el ayuntamiento no pasa por aquí, el camión no viene, la basura la amontonan en nuestra área verde».

Alrededores del área verde en Santiago Apóstol. Foto: Oriana Martínez.

Llamado a las autoridades

La comunidad de Santiago Apóstol ha solicitado formalmente en diversas ocasiones la intervención del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y del Gobierno central para que el terreno sea protegido de los intentos de invasión así como la creación de un espacio que beneficie la sociedad.

«La alcaldía dijo que el parque está aprobado, pero no vemos acciones; hemos llevado la problemática al palacio presidencial y no tenemos respuesta», dijo Alcántara.

«No podemos dejar que los desaprensivos destruyan el único pulmón que tiene la localidad, parque Santiago Apóstol», agregó.