Con 40 o más jonrones en una temporada en Grandes Ligas

A propósito de que Junior Caminero cuenta con 39 jonrones en esta temporada, echaremos un vistazo a los dominicanos que han logrado disparar 40 ó más jonrones en una temporada en la historia de las Grandes Ligas.

Un total de 18 dominicanos han conectado 40+ jonrones en una temporada.

El primer dominicano en disparar 40 o más jonrones en una temporada fue George Bell, quien en 1987 conectó 47 cuadrangulares. Bell fue electo Jugador Más Valioso ese años, primer criollo en lograr dicha proeza jugando para los Azulejos de Toronto.

Puedes leer: Alexander Ogando logra tercer lugar en finales de Liga Diamante

Alex Rodríguez lidera con 8 temporadas de 40 cuadrangulares, seguido por Sammy Sosa y Albert Pujols (7 veces cada uno), Manny Ramírez (5 veces), Nelson Cruz (4 veces), David Ortiz y José Bautista y (3 veces cada uno), Edwin Encarnación y Vladimir Guerrero (2 veces cada uno). Completan la lista George Bell, Adrian Beltré, Alfonso Soriano, Carlos Peña, Tony Batista, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., Marcell Ozuna y Juan Soto (una vez cada uno).