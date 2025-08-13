Con diplomado RITA buscan mejorar sistema pensiones

Henry Fuentes, Miguel Fiallo Calderón y Francisco A. Torres,


La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), la Administradora de Fondos de Pensiones AFP Reservas y la Superintendencia de Pensiones (Sipen) iniciaron ayer el diplomado “Regulación, Inversiones, Trabajadores y Ahorros”, para formar y mejorar la capacidad operativa y contribuir al desarrollo integral del sistema previsional dominicano.

Miguel Fiallo Calderón, rector, junto a Francisco A. Torres, Superintendencia de Pensiones y Henry Fuentes, vicepresidente ejecutivo de AFP Reservas, encabezaron el acto de presentación en la Unphu en presencia de personalidades de diversos ámbitos.

“Quiero felicitar a AFP Reservas por esta valiosa iniciativa, que tiene como principal objetivo fortalecer las competencias técnicas de su personal”, dijo Francisco A. Torres.

Agregó que la calidad y el compromiso de los colaboradores que sirven a los afiliados son pilares fundamentales para garantizar un servicio transparente, eficiente y orientado al bienestar de la gente.
Dijo que ese diplomado es una oportunidad para ampliar los conocimientos, compartir experiencias y adquirir nuevas herramientas que permitan servir mejor a los afiliados.

Confió en que los conocimientos obtenidos se reflejarán en un mejor servicio, mayor confianza y en un vínculo más fuerte entre las administradoras de fondos de pensiones y los trabajadores dominicanos.
“Desde la Sipen reafirmamos nuestro respaldo a todas las acciones que promuevan la capacitación continua y la actualización profesional. Un sistema previsional sólido se construye con colaboradores comprometidos, capacitados y conscientes de la trascendencia de su labor”. puntualizó Torres.

Henry Fuentes estimó que “esta iniciativa es parte esencial de nuestra misión de acompañar a nuestros afiliados con un servicio de calidad, pero también ser actores activos en la construcción de un sistema (pensiones) sostenible, transparente y eficiente”, sostuvo Henry Fuentes.

Para Fiallo Calderón ese programa es un paso significativo en el fortalecimiento de las competencias profesionales en un sector vital para el desarrollo económico y social.

Jorge Dargam, vicepresidente Comercial de AFP Reservas, afirmó que ese diplomado es una oportunidad para los profesionales del sistema.

Con diplomado RITA buscan mejorar sistema pensiones
