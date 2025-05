Con el alma en cada nota: Orquesta de Rubby Pérez volvió a los escenarios tras la tragedia en el Jet Set

Conmovidos, pero firmes, la orquesta de Rubby Pérez volvió a los escenarios al presentarse este sábado en el Maunaloa por primera vez desde la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril en el Jet Set, donde el legendario merenguero y más 230 personas perdieron la vida.

El regreso marcó un emotivo punto de partida para su hija, Zulinka Pérez, y su esposo Miguel Báez, quienes asumieron el reto de continuar el legado artístico de «La voz más alta del merengue«.

La primera presentación, realizada bajo el nombre de #ZulinkayMiguel, fue compartida con entusiasmo a través de las redes sociales. “Primeras canciones de nuestro primer show”, expresó Zulinka en un video donde se le ve visiblemente emocionada mientras es anunciada al público, destacando el talento que heredó de su padre.

Antes y después del show, Zulinka recibió flores y múltiples mensajes de aliento. En una de sus publicaciones expresó: “Solo diré… ¡Gracias! Los amo”, en referencia a quienes le enviaron muestras de cariño. Por años, ella fue corista de Rubby Pérez y hoy asume el liderazgo de una orquesta que lleva no solo música, sino memoria.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió previo al debut, cuando Zulinka y Miguel compartieron una profunda reflexión en su cuenta de Instagram:

Es el día donde voy a demostrar todo aquello que mis padres me enseñaron, es el día donde tanto Miguel, como yo, queremos mostrar al mundo como fue que mi papá nos instruyó para subir a una tarima, como es que paso a paso vamos a ir caminando para decir aquí estamos.

Gracias Señor!

Gracias Padre por todo lo que tú me has dado.

Gracias Padre porque por ti puedo ser, porque por ti puedo subirme en una tarima a pesar del gran dolor que llevo en mi corazón.

No es que no estoy mal, no es que no estoy dolida lo estoy y muy profundo pero ese mismo dolor me ayuda a seguir adelante y ese mismo dolor me da fuerzas para seguir mostrando al mundo quien era mi papá.

Gracias a mi hijo, por pasar por tanto y no caerse, por el contrario, es mi fuerza.

Gracias a mi esposo, por siempre creer y siempre estar.

Papi y Mami. Aquí estoy… llegué! Llegué , con todas esas fuerzas porque desde los once años me dieron la responsabilidad de ser y me enseñaron a ser una mujer.

Papi aquí te digo gracias, gracias por este legado que voy a llevar con orgullo, gracias por enseñar a tus siete hijos como se trabaja dignamente.

Estaré aquí siempre para cada uno de mis hermanos, para July, para Yuzulka, para Mariel, para Casey , para Bryan, para Ana.

Papi! Luciré todo esto que me dejaste, lo mostraré con amor, respeto y llevaré con mucho orgullo esa bandera que tú tanto amabas que era el merengue y nuestra República Dominicana.

La alegría y las ocurrencias en tarima nunca se irán.

Viejo, donde quiera que estés, que sé que estás con mami, lo voy a hacer para que ambos se sientan muy orgullosos de la mujer que formaron y voy a seguir aquí con un paso lento pero firme porque sé que voy a llegar.

Gracias mil a mis compañeros que siempre estuvieron al pie de batalla con papi y que hoy lo están para mí y nos ayudan a volver una realidad este proyecto.

Gracias a todo aquel que nos ha apoyado y que ha creído en este proyecto. Al que no, gracias también porque nos motivan a sacar de abajo para poder seguir.

«Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará» es del Salmo 91:7.

Dios les bendiga

Zulinka y Miguel